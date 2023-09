La mujer de Lotocki reveló de qué viven y qué nueva carrera comenzaron a estudiar

martes 19 de septiembre de 2023

Después de varios días de silencio, María José Favarón, pareja del médico Aníbal Lotocki, tomó la palabra en representación de su esposo y brindó unas palabras desde la puerta de su domicilio, en momentos en que pidieron la detención del médico por dos causas diferentes: una fue solicitada por el fiscal Lucio Herrera, en el marco de la denuncia iniciada por el actor uruguayo Raphael Dufort, mientras que su colega Sandro Abraldes lo hizo por la causa que abarca a Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefy Xipolitakis.

Defensa

Desde el exterior de su residencia en Olivos y acompañada de sus mascotas, Favarón intentó, una vez más, defender la integridad y la reputación de su esposo ante las cámaras y micrófonos. Con evidente emoción, expresó: “Estamos mal. Nadie se merece lo que nosotros... me refiero a la persecución, a las amenazas, esto no está bien. Él siempre se presentó donde se tenía que presentar, declaró donde tenía que declarar. Siempre habló, siempre estuvo a derecho. Él hizo todo lo que tenía que hacer, lo que la ley dice. Me parece muy injusto todo esto”.

Sin embargo, aclaró: “No digo con esto que no me duela en el alma lo que le pasó a Silvina Luna, porque me duele en el alma realmente. La conocí porque la he visto en la clínica, me acuerdo cuando se fue a hacer los tratamientos. De hecho, yo declaré en las indagatorias”. Además, aclaró que al hermano de Silvina, Ezequiel, no lo conocía, pero que entiende lo que es perder un hermano: “Y la gente festeja que yo haya perdido un ser querido, hay una locura social muy grande. y realmente pienso en Ezequiel desde el punto de perder a una hermana y me duele mucho. Ojalá algún día, no sé en qué momento y en qué situación, pueda sentarme con él”.

Visiblemente conmovida, incluso aseguró que leyó el libro Simple y consciente, el escrito editado en diciembre último, para el que Luna abrió su corazón, detallando su pasado y presente. “Lo leí, me sensibiliza mucho, las similitudes de lo que le pasó a la madre con lo que le pasó a ella. ¿Ustedes no lo leyeron? Bueno, léanlo”, expresó, a la vez que reveló que aún no lo había terminado.

Gritos y acusaciones

Sobre las jornadas vividas y el trato con los vecinos, aseguró que por la noche es el momento en que pasa gente gritando cosas en la puerta de su domicilio: “Los gritos no me asustan, pero no me siento cómoda viviendo así”. Luego de que se asegurara que estaba todo definido para una próxima mudanza, Favarón aclaró: “Por lo pronto no lo tenemos pensado, he visto fotos que incluso sacaron de una casa que si me preguntás, no sé qué es”.