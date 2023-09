Cristian Castro sobre Luis Miguel: "Ahora no me quiere saludar"

martes 19 de septiembre de 2023

Cristian Castro se sentó en el living de “Noche al Dente” (América TV) y, conociendo al entrevistador y al entrevistado no llamó la atención que hablaran de todos y de todos con total desfachatez.

Pero habiendo hablado incluso de su vida sexual, hubo otros tres temas acapararon la atención del público y quedó demostrado en las búsquedas que después se hicieron en Google: los hijos de Cristian Castro, el “Loco” Valdés y por supuesto, su amor-odio con Luis Miguel.

Cristian Castro extraña a sus hijos: “Me declaro el hombre más triste de Buenos Aires”

“Yo me muero por verlos. Pensé muchas veces a vivir en Miami, pero me perdería de Argentina. No sé si estaría tan contento. Ya lo viví unos 10 años, me gustó, pero hace mucho calor. El avión me da miedo por los huracanes. Se mueve el avión y me da vértigo. Ya no puedo”, se lamentó con a Fer Dente.