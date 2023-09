Elba Marcovecchio habló de la salud de Jorge Lanata

“Pero asustarse también está bueno. El miedo te conecta con lo que podés perder. Y ahí entendés lo bella que es la vida. El miedo es una gran soga. Ayer veíamos Batman y veíamos como él asciende. Cuando puede ascender es porque no tenía soga, sentía que si caía perdía todo. El miedo genera conectarse con lo que uno quiere, con salir”, consideró Marcovecchio, quien para atender la salud de su marido debió dejar a un costado sus compromisos laborales y estar completamente a disposición de Lanata, quien en medio de su internación el pasado 12 de septiembre cumplió 63 años.

“A mí me pasó algo muy loco con el cumpleaños. Yo me di cuenta recién el 13 que el día anterior había sido su cumpleaños. Yo perdí dimensión de los días en el calendario”, dijo Elba. “Los cambios se generan en la profundidad, no por los sustos. Nosotros disfrutamos mucho el día a día, disfrutamos de ver una película, de lo simple como tomar un café en casa, disfrutamos de tenernos...”, agregó después respecto a la dinámica que llevan como pareja.

Recuperación

En cuanto a cómo Lanata está viviendo su recuperación, Marcovecchio declaró: “Él está muy bien, lo que tiene que hacer es una recuperación física por tantos días internado. Es maravillosa la energía que tiene, las ganas. Es admirable absolutamente”.

“Estoy bien, estoy cansado con la duda de si empezaba hoy o el miércoles para ver como seguía la historia, pero acá estoy”, dijo Lanata este lunes en sus primeros minutos al aire tras haber sido dado de alta. Sus compañeros de radio le reclamaron de manera divertida: “¡Lo que hacés para no estar en el día de tu cumpleaños!”, teniendo en cuenta que el conductor pasó ese día internado.

“Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más”, agregó el periodista.

“Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro”, sostuvo el periodista. Además, se preguntó en el aire de Radio Mitre: “¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”.

Por otra parte, Lanata admitió que de todas las internaciones que tuvo en los últimos años “esta fue la peor”. “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé: ‘¿Cómo sigue esto?’”, manifestó el periodista, que además apeló a su clásico humor.

“Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”, pidió Jorge.