La cruel reacción de Wanda Nara luego de que L-Gante blanqueara su relación

martes 19 de septiembre de 2023

Wanda Nara volvió a quedar ligada a L-Gante luego de que él saliera en libertad y además de hablar de su tiempo en prisión y de los proyectos laborales que se vienen próximamente, también confesó que tuvo un romance con la mediatica, ya que él y la mediática se mostraron en varias oportunidades juntos y alimentaron los rumores de romance.

Lejos de desmentir esta versión, L-Gante lo terminó blanqueando. “Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara (Báez), después medio que me emocione por la fama y estuve a full”, comenzó diciendo el artista en diálogo con Vorterix sobre la relación que formó con la influencer que es madre de su hija Jamaica. Acto seguido, el músico confesó: “Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, aclaró confirmando que con Nara fueron más que amigos.

Entonces, ¿cuál fue la reacción de la conductora al respecto? Actualmente ella se encuentra en Estambul junto a su marido Mauro Icardi y sus hijos por lo que no fue contundente sobre el tema públicamente aunque sí dejó varias indirectas.

Primero a través de su cuenta de TikTok, donde publicó un video en el que aparecía junto a sus hijos, y de fondo se escuchaba la siguiente estrofa de una canción.”Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”, decía el tema. Los usuarios al escucharlo lo vincularon automáticamente con L-Gante.

Además, el músico contó que la esposa de Icardi se contactaba con su mamá, Claudia Valenzuela, mientras él estaba en la DDI de Quilmes. Por eso, en el programa conducido por Julio Leiva le preguntaron si volvió a escribirle. “¿Al salir? Sí, piola, mantengo siempre el contacto, re de 10″, sostuvo.

Otro curioso mensaje de Wanda Nara que se interpretó como una indirecta para L-Gante

Este domingo, Wanda compartió un video este domingo por la mañana sobre las “clases de empoderamiento” que les da a sus dos hijas. Fue a través de esa filmación que aprovechó para tomar venganza por esta declaración pública del músico y lanzar una terrible indirecta contra él.

“Y si te llama, déjalo que llame otra vez”, dice la canción del cantante Sech que Wanda usó para darles consejos de amor a Francesca e Isabella Icardi. “No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”, completa el fragmento que la mediática cantó junto a las pequeñas en TikTok.

“Mis códigos son varios y no me hables del barrio. Y aunque supe que me utilizaste de mí te enamoraste. Tu letra decía que me querías y tantas noches mis lágrimas secaste y hoy sos vos quien las provocaste”, había escrito la mediática en mayo de este año y ese mensaje también se había interpretado como un feroz despecho hacia Elián Valenzuela.