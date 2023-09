Sergio Massa reveló qué lugar ocuparía Alberto Fernández en su presidencia

miércoles 20 de septiembre de 2023

El ministro de Economía, Sergio Massa, habló sobre el rol que podría ocupar el actual presidente argentino, Alberto Fernández. Además, criticó la gestión de Mauricio Macri y destacó el crecimiento el actual gobierno.

“No lo he hablado con él, sobre cuál es la tarea que él se imagina el 11 de diciembre. Pero no creo que sea un cargo público en la Argentina”, sentenció el candidato de Unión por la Patria sobre el lugar que le dará a Alberto Fernández y agregó que el presidente “está muy enfocado en los temas internacionales”.