Rompió el silencio un cirujano que atendió a ex pacientes de Aníbal Lotocki

Explicó que lo que se hace se llama “cirugía de rescate reparadora no estética”, y contó que 95% de los pacientes tiene silicona líquida, pero que el aditivo varía dependiendo cada caso. “Algunos tienen Subiton, que es el cemento para huesos, otros, resina odontológica, y otros no sé... pero en el quirófano se siente un olor a aceite quemado industrial”, agregó.

Hizo énfasis en que “fue muy trabajoso y difícil poder remover de las fibras musculares todo ese tejido comprometido, es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de sustancias, o por lo menos que dan este tipo de olor. Todo el equipo quirúrgico tuvo que ponerse dos o tres tapabocas porque no tolerábamos el olor en la sala. La verdad es que es difícil llegar a describir qué tipo de sustancia tenía porque no tenemos forma de enviarla a analizar nada de esto. El patólogo no nos podría decir qué tipo de sustancia”.

Para finalizar, recalcó que pudieron despejar todo ese tejido y hacer la primera parte de reconstrucción, donde levantaron el glúteo y le dieron firmeza a esos tejidos. “Lo que resta es más adelante es darle un poco más de relleno, si es que el paciente desea”./ Minuto Uno