Elecciones 2023: ¿Qué se elige este 22 de octubre?

Las elecciones generales son la siguiente instancia, luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, en la que se definieron las listas y candidatos para los comicios de octubre. Los resultados del escrutinio definitivo arrojaron como ganadora a La Libertad Avanza, que llevó a Javier Milei como candidato a presidente, con el 29,86 por ciento (7.352.244 votos). En tanto, Juntos por el Cambio se ubicó como segunda fuerza, y obtuvo el 28 por ciento (6.895.941 votos) entre los votos de Patricia Bullrich (que resultó ganadora) y Horacio Rodríguez Larreta.

Por otra parte, el peronismo se ubicó en tercer lugar. Unión por la Patria obtuvo el 27,28 por ciento (6.719.042 votos) entre la interna de Sergio Massa (quien fue el ganador) y Juan Grabois.

Los candidatos a presidente en las elecciones 2023 son: Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda).

Cabe señalar que, de la totalidad de candidatos a presidente que se presentaron en las PASO, solo estos 5 podrán competir en octubre, debido al piso del 1,5% de los votos válidos que se establece por ley para poder presentarse en las elecciones generales.

El 1 y 8 de octubre, los candidatos deberán participar de los debates presidenciales. De acuerdo a la Ley 27.337, estas instancias tienen el objetivo de “dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.

La participación en los debates presidenciales es obligatoria, y los candidatos que no participen serán sancionados con el no otorgamiento de los espacios de publicidad audiovisual. Además, su ausencia quedará en evidencia al quedar vacío el lugar asignado al candidato durante el desarrollo del debate.

¿En qué casos habrá balotaje en 2023?

Habrá balotaje en Argentina en caso de que ningún candidato obtenga el 45% de los votos válidamente emitidos, o en caso de que ningún candidato obtenga el 40% de los votos con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo.

La fecha establecida, en caso de haber segunda vuelta, será el 19 de noviembre. En esa ocasión, solo se votará la fórmula presidencial, mientras que el resto de los cargos a renovar se definirán el 22 de octubre.

Cabe señalar que, en caso de haber balotaje, se realizará un tercer debate presidencial el 9 de noviembre.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones generales del 22 de octubre?

El Código Nacional Electoral establece que son electores los mayores de 16 años y los argentinos naturalizados a partir de los 18 años. Para poder votar, son necesarias dos cosas: figurar en el padrón electoral y presentar un documento habilitado para votar al momento de emitir el sufragio.

Además, los argentinos que residan en el exterior podrán votar siempre y cuando figuren en el Registro de Electores Argentinos Residentes en el Exterior, aunque el voto para este grupo no es obligatorio. Por otra parte, los inmigrantes no pueden participar de las elecciones nacionales, según establece la ley.

Quienes figuren en el padrón electoral tendrán la obligación de votar, aunque la ley exceptúa a los jóvenes de 16 y 17 años, y a los mayores de 70. Estos grupos de ciudadanos pueden ausentarse de los comicios si así lo desean, sin necesidad de presentar una justificación a la Justicia Electoral.

En cambio, quienes no se encuentren dentro de estos grupos y no participen de las elecciones del 22 de octubre serán sancionados económicamente y se los incorporará al Registro de Infractores al deber de votar. Además, no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. En tanto, quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Para poder emitir el sufragio, es necesario verificar la identidad del elector al momento del sufragio. Las autoridades de mesa, a cargo de la elección, solicitarán al elector que presente un documento válido para votar para poder chequear sus datos en el padrón. Estos son:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste , que contiene la leyenda “No válido para votar”.

, que contiene la leyenda “No válido para votar”. DNI tarjeta

No se aceptan constancias de DNI en trámite, ni tampoco el DNI en el celular. Además, el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.