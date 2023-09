Dani La Chepi reveló dónde conoció a su nuevo novio

Con un tono jocoso y característico de su personalidad, Daniela expresó: “¿Qué pasa? Volvieron los rulos mami, soy Maru Botana castaña”. Posterior a este momento, la actriz decidió compartir un video en el que nuevamente aparecía en compañía de su hija. Sin embargo, este material audiovisual tenía una temática y dinámica distinta, ya que en él se presentaba de manera oficial a Julián, el nuevo compañero sentimental de Dani.

Cabe recordar que la humorista había estado alejada de las redes sociales durante varios meses, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Su perfil, que siempre se caracterizó por estar en constante actualización, permaneció inactivo durante un tiempo. Finalmente, se supo que la razón de su ausencia se debió a problemas de salud que la llevaron a enfrentar episodios de depresión y ansiedad.

Nueva relación

En una charla con Fer Dente en el ciclo Noche al dente, la cantante reveló que en una visita anterior, cuando aún se encontraba soltera, se especulaba con que se bajaría alguna aplicación de citas, pero finalmente conoció al hombre a través de una amiga en común. “Él detesta las cámaras, gracias al cielo. No como la relación anterior, que estaba un poquito cebado. ¿Viste cuando a los nenes les decís que no coman chocolate a la noche porque sino no se duermen más? Bueno, era su chocolatito”, ejemplificó en relación a su expareja, a quien conoció cuando conducía el camión que recolectaba los residuos en la puerta de su casa.

Entonces, la humorista comenzó a tirar pistas sobre la identidad de su nuevo amor. Conocido únicamente por su segundo nombre, reveló que el hombre es empresario y que “detesta las redes sociales”. Además, reconoció que todo este nuevo período sentimental es reciente: “Pero yo me enamoro al segundo día, yo lo doy todo”.

Al momento de presentarlo en sus redes, a través de un sketch humorístico, Isabella resaltaba algunas de las cualidades y talentos de su madre ante la nueva pareja. Con un tono divertido, la niña de 9 años mencionó: “Julián, sabés que mi mamá tiene muchísimos talentos y los principales son cantar, actuar y bailar. Bueno, bailar bailaba de joven”, haciendo énfasis en las habilidades artísticas de Daniela.

Ante este comentario, La Chepi intervino para aclarar que no era tan mayor como para no bailar. Añadiendo un toque cómico al video, la menor mencionó que el verdadero y destacado talento de su madre era demasiado particular, lo que provocó risas entre los seguidores: : “El principal de todos esos es tirarse pedos en cualquier segundo, cualquier hora, siempre tiene gases y flatulencias”, explicó divertida. Finalizando esta serie de publicaciones, Dani La Chepi compartió una fotografía en la que se le veía abrazando afectuosamente a Julián, confirmando así su relación.

De a poco y con el tratamiento indicado por sus médicos, la influencer comenzó a retomar su vida normal. A fines de julio, invitada a LAM (América), pudo contar lo que le sucedió y cómo hizo para superarlo. “Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me caí en la cama y no me entraba la comida, yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida, se me cerró el estómago y no podía comer. Y bueno pedí ayuda”, aseguró.