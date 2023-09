Una mujer denuncia que policías le robaron droga y que narcos la secuestraron

miércoles 20 de septiembre de 2023

María Magdalena Zelarayán vivió momentos de desesperación, así lo cuenta ante la cámara de Los Primeros, asegura que se dedicaba hace ya tiempo a la venta en la provincia de prendas de vestir, calzados y cubiertas que traía de Bolivia.

Una falla la dejó sin los vehículos que usaba para proveerse y al no poder repararlos, abandonó esa actividad. Fue entonces, según cuenta, que “un tal Miguel me contactó para que hiciera un viaje para traer mercadería para C.N.D y su pareja, E.Y.C, dos personas a las que conocía porque hacían lo mismo. Me ofrecieron pagarme para hacer eso y yo acepte”, dijo.

Llegaron a su destino el pasado viernes al amanecer, todo parecía haber terminado bien pero se volvería una pesadilla.

El caso cayó en manos de la fiscalía de Robos y Hurtos que conduce Pedro Gallo. Entonces la causa comenzó a moverse, pero hubo algo más. Zelarayán fue secuestrada por cuatro hombres de la casa donde estaba escondida. “Alguien me delató y me fueron a buscar el lunes por la tarde”, indicó.

La joven estuvo más de tres horas cautiva en una vivienda del sur de la ciudad que, según cree, es la de C.N.D. “Me hicieron de todo. Me amenazaban, me golpeaban e intentaron abusar de mí. Me decían que si no aparecía la droga me cortarían los dedos de la mano y después los pies. Estaba desesperada”, contó temblando.

Zelarayán explicó que ella les decía que nunca supo que llevaba droga. “Llorando les decía que no tenía nada que ver. Que no sabía qué había pasado con eso que traía. No paraban de golpearme. Me preguntaban para qué policías trabajaba y a quiénes les había dado la droga. Les decía que nada que ver y que Miguel estaba al tanto de todo lo que me había pasado”, declaró.