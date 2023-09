Lali Espósito confesó cuál es la única exigencia que busca en una pareja

“De mi intimidad, ¿qué se sabe? Nada”, enfatizó, antes de sincerarse con sus fanáticos. “Tomé la decisión en este video de Tik Tok de decir realmente el motivo por el cual yo no estoy de novia”, adelantó con ganas de hablar de su situación amorosa de manera pública.

“No estoy de novia porque hay algo que está siendo primordial de un tiempo a esta parte para mí, para imaginar quizá un tipo de vínculo con alguien. Algo que intento decir: ‘No es tan importante’, ‘Bueno, tiene otras cosas...pero no, me di cuenta que sí hay una exigencia”, sostuvo y se comparó con otra famosa. “Es más, vi un video de Selena Gomez, perdón que me vaya por las ramas, que dice: ‘Yo tengo estándares’. Sí, Selena, yo estoy con vos”, insistió.

Requisitos

Luego de esta pequeña digresión, Lali finalmente reveló cuál es el requisito que busca sí o sí en su próxima pareja: “Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o un novio chef”. Y explicó los motivos: “Yo quiero estar de novia con un chef porque quiero comer increíble, quiero otras cosas increíbles, pero sobre todo quiero comer increíble”, enumeró.

“No quiero alguien que tenga gracia para cocinar, que no es lo mismo: ‘Bueno, me defiendo, abro la heladera tengo dos cosas, entonces veo qué puedo hacerle a mi novia que no sabe cocinar, pobrecita’”, sostuvo entre risas y poniéndole humor al video. “No, chef, quiero que seas chef, ¿es mucho pedir? ¿Es mucho pedir?”, se preguntó con insistencia.

Incluso, Lali confesó que estuvo en búsqueda de personas del rubro, con el objetivo de conocerlas y pasar un buen rato. “Yo sigo en las redes a chefs a ver si nos tiramos una onda: de Connecticut, gente de Illinois pero no te llego”, afirmó entre risas y se comparó con otras personas: “Hay gente que prioriza que su pareja sea buena, lógico; hay gente que prioriza que esté re bueno, que vaya al gimnasio, sobre gustos no hay nada escrito...”, reconoció y cerró en el mismo estilo con el que transitó el video: “Yo quiero que sea chef profesional y acá estoy, comiendo huevo revuelto hecho por mí”.