El radicalismo respondió las críticas de Macri

miércoles 20 de septiembre de 2023

Tras la dura crítica de Mauricio Macri a los diputados radicales que ayer dieron quórum para debatir la modificación del Impuesto a las Ganancias en el Congreso Nacional, una de las legisladoras le respondió: “Tiene mala información”.

La diputada nacional del bloque Evolución Radical, Danya Tavela, afirmó hoy que su bloque no facilitó el quórum para el tratamiento del proyecto de ley propuesto por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Su argumento es que el oficialismo ya se había garantizado el número de legisladores necesarios para empezar a tratar el tema y que no dependió de lo que hicieron ellos.

“Tiene mala información el expresidente, porque nosotros no dimos el quórum, el quórum ya estaba”, dijo, y sumó que el kirchnerismo “lo tenía sobradamente” gracias al apoyo del libertario Javier Milei y la izquierda.

Tavela agregó: “La medida del oficialismo no es oportuna, no tiene el respaldo necesario para sostener la pérdida de recaudación que se tendrá a partir de esta exención, con algún tipo de recaudación alternativa o de reducción del gasto y, sobre todo, porque va a generar un efecto inflacionario de corto plazo”. Y subrayó: “Para nosotros no había ninguna duda de que había que votar en contra”.

Tavela es parte del bloque conformado por Emiliano Yacobitti, Gabriela Brouwer de Koning y Marcela Antola. Ellos cuatro son los diputados a los que Macri cuestionó. Consultado esta mañana sobre el aporte de ellos al quorum, el expresidente dijo: “El populismo es muy contagioso”.

Brouwer de Koning también le respondió a Macri. “No fueron nuestros votos los que permitieron abrir el debate. Discutir eso cuando tratamos el proyecto de una reparación histórica para mi ciudad es también una falta de respeto para los riotercerenses”, dijo a Cadena 3. Ayer, en la misma sesión de Diputados, se aprobó la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero.

Tavela fue más allá y apuntó contra Macri: “Habría que preguntarle al expresidente Mauricio Macri cómo se siente en Juntos por el Cambio. Nosotros no tenemos ninguna dificultad en el espacio. Siempre dijimos que la necesidad de ampliarlo tenía que ver con hacerlo una alternativa electoral más representativa de cómo piensa la sociedad, porque no piensa en los extremos, salvo cuando está muy enojada”.

Por otra parte, señaló que junto con su compañero de banca, Yacobitti, presentó un proyecto alternativo al del oficialismo “para que los montos del mínimo no imponible, y sus derivadas deducciones, comiencen a ajustarse de forma trimestral, por el índice de precios al consumidor”.

Macri sobre Ganancias

Para el expresidente la iniciativa para modificar el impuesto a las Ganancias es “un mamarracho electoral” y sostuvo que “apoyarla es una irresponsabilidad”. Así, señaló: “Todos queremos una Argentina con un Estado que no sea aplastante, que se lleve al tamaño justo y necesario para que se pueda producir y generar empleo privado y no inventar ñoquis en todo el país, pero no podemos hacerlo a costa de una hiperinflación, que ya la vivimos”. /La Nación