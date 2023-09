Huguito Flores encontró la muerte cuando viajaba a Buenos Aires para presentarse en una maratónica gira

jueves 21 de septiembre de 2023

Hugito Flores viajaba a Buenos Aires para hacer una gira maratónica, que arrancaría este jueves y se extendería hasta este domingo 24, por diversos escenarios del gran Buenos Aires.

Lamentablemente todas las presentaciones quedarán truncas ante el fatídico deceso del cantante guarachero, quien perdió la vida junto a su esposa y cuñado tras protagonizar un gravísimo accidente en la ruta nacional 34.

De la mano de Land Producciones, el músico santiagueño de 57 años nacido en Campo Gallo iba a presentarse hoy en el Festival de la Primavera y el Estudiante, en el Fiador de José C. Paz.

El cantante de "Manos de tijera" y "Te hubieras ido antes", también tenía previsto actuar hoy en escenarios de las localidades de Rafael Castillo, Quilmes y Moreno.

En tanto, el intérprete de "Ando borracho" y "Yo no te merezco", tenía confirmado para mañana shows en Tortuguitas, González Catán, Talar de Pacheco, Monte Grand, González Catán, José C. Paz y Garin.

Además, el cantante de "Yo todo lo doy" y "Me sobrabas tú", iba a presentarse este sábado 23 en el Microestadio de Ferro, Plaza Once, Complejo Celina, Isidro Casanova, Virrey del Pino, González Catán y Monte Grande.

Asimismo, el intérprete de "Tres noticias" y "A través del vaso", iba a actuar el domingo 24 en Esteban Echeverría, González Catán, Rafael Castillo y Merlo.

Huguito Flores venía realizando una serie de conciertos en el marco de la celebración de sus seis años como solista, festejos que incluían con una gira nacional, nuevas canciones y un concierto a toda orquesta para el próximo 12 de diciembre en el imponente escenario del Teatro Gran Rex (Buenos Aires).

"Estoy muy contento, muy feliz de que la gente me haya elegido y me haya puesto en el lugar que me puso", había resaltado Huguito en una reciente entrevista con el diario El Liberal.

Además, el cantante detalló que había grabado una canción y video con Pablito Lescano (Damas Gratis) que iba a presentarlo a fines de septiembre; y también para Bolivia y México con Johana Rodríguez (exViru Kumbierón).

Preparó una canción que tenía pensado grabar con Rodrigo Tapari, y una cumbia con el "Polaco" y otras composiciones con Dani Cardozo. Iba a cantar también con Mario Luis y había sido invitado por el "Mago", de la Nueva Luna.

"Estoy feliz de que muchísimos artistas número uno se hayan fijado en este artista santiagueño, Huguito Flores, que recorre el país desde hace veintidós años y que hoy, como solista, celebra sus seis años. Es muy positivo todo lo que estamos viviendo", había expresado semanas atrás. Hoy la movida tropical está consternada por la trágica muerte del cantante que conquistó cientos de escenarios en todo el país. / El Liberal