Murió Mario Wainfeld, reconocido periodista y columnista político

Anoche, el estado de salud del periodista se complicó. El parte médico de esta mañana ya era desalentador, indicaron a Infobae fuentes de la emisora estatal. Murió minutos después de las 11.

Larga trayectoria

Wainfeld se destacó no solo por su compromiso con el periodismo sino también por su larga trayectoria como abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ejerció la profesión letrada durante más de 25 años como especialista del derecho laboral. Además, cursó estudios de posgrado en ciencias políticas y compartió su conocimiento como docente en la UBA, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), San Martín (UNSAM) y la Universidad del Salvador (USAL).

Pero fue en el ámbito periodístico donde Wainfeld construyó una carrera y se convirtió en una voz influyente ante el “círculo rojo” de la política. Ingresó al equipo de la revista “Unidos”, fundada por Carlos “Chacho” Álvarez, en sus primeros días, y más tarde asumió la dirección de la revista en 1989. Su habilidad para analizar los hechos políticos y sociales lo llevó a la redacción del diario Página/12, donde comenzó como colaborador y eventualmente se convirtió en editor jefe de la sección Política en el año 1997. Desde ese lugar, formó a una importante camada de periodistas y actualmente era columnista en el mismo medio. En 2017, recibió un reconocimiento con el Premio Konex en la categoría de Análisis Político.

Como pluma periodística, Wainfeld nunca escondió sus simpatías partidarias y de dónde provenía. El columnista militó en diferentes corrientes del peronismo, incluyendo al Frente Grande. Su interés por la cultura y las artes lo llevó un tiempo a la función pública, donde dirigió el “Programa Cultural de Barrios” de la municipalidad porteña y a asesorar a la Secretaría de Cultura entre 1989 y 1990.

Además de su larga trayectoria en la prensa escrita, Wainfeld supo dejar una huella en la radio y la televisión. Fue columnista político en el programa radial “En la vereda”, y posteriormente condujo su propio programa en Radio de la Ciudad, “Mario de Palermo”. En Radio Nacional, tuvo a su cargo programas como “En algo nos parecemos” y “Gente de a pie”, su último ciclo en la emisora estatal. Además, se convirtió en un rostro familiar en la televisión donde participó en programas como “El Destape” y “Duro de Domar” por la señal C5N.

Wainfeld también editó numerosos libros y colaboró en volúmenes colectivos. Su obra más destacada, “Kirchner, el tipo que supo” (Siglo XXI), se convirtió en un texto clave para comprender los doce años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Años después publicó “Estallidos argentinos”, un ensayo que analiza diez episodios representativos de la historia reciente que confirman en las que el pueblo argentino “sabe rebelarse” en las calles.

Pesar la pérdida de un maestro del oficio

Desde las redes sociales, quienes trabajaron y reconocían el oficio del columnista compartieron su cariño y congoja por el fallecimiento del reconocido editorialista. “Radio Nacional lamenta el fallecimiento de Mario Wainfeld, compañero y periodista comprometido con la verdad y la justicia. Su legado será un faro para nuevas generaciones y para quienes creemos en el poder del periodismo para transformar el mundo. ¡Hasta siempre, querido Mario!”, lo despidió la emisora estatal desde su cuenta oficial de redes sociales.

“Los trabajadores y trabajadoras de este diario lamentamos su fallecimiento y lo recordaremos con respeto por su oficio, y por su compromiso con los derechos humanos y los valores más altos de la democracia. Saludamos a su familia, compañerxs y lectores”, publicó esta mañana el diario Página/12 al dar a conocer la noticia.

A título personal, decenas de personalidades de la comunicación y colegas dejaron su mensaje. “Qué golpe tremendo la muerte del querido Mario Wainfeld. Un amigo hermoso. Una pérdida durísima para el progresismo argentino”, escribió Raúl “Tuny” Kollman, compañero del mismo medio. “Murió don Mario Wainfeld. Un gran periodista y, por encima de todo, una GRAN persona. Descansa en paz”, lamentó Hugo Alconada Mon, periodista de investigación del diario La Nación. “Adiós mi querido Mario Wainfeld, mi maestro, mi amigo, mi compañero del primer “El Destape”. La pasamos muy bien juntos. Hoy te lloro. Te voy a extrañar siempre”, comentó el periodista, conductor y empresario periodístico Roberto Navarro.

Mensajes de políticos

Dirigentes de la política le reconocieron su labor. “Periodista defensor de los Derechos Humanos, comprometido con sus ideas y con los destinos del país y de los hombres y mujeres que habitamos en él. Mis condolencias a familiares y amigos de Mario Wainfeld”, lamentó la vicepresidenta Cristina Kirchner desde su cuenta personal de la red social X (ex Twitter).

Periodista defensor de los Derechos Humanos, comprometido con sus ideas y con los destinos del pais y de los hombres y mujeres que habitamos en él.



Mis condolencias a familiares y amigos de Mario Wainfeld. pic.twitter.com/lfTWnzVzbS — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 21, 2023

“Con dolor despedimos a Mario Wainfeld, uno de los grandes periodistas que retrató con honestidad intelectual y compromiso social las grandezas y las miserias de este tiempo. Tan querible como el pasante noruego que también nos deja”, compartió el diputado nacional y secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky, al recordar una de las ocurrencias y diálogos ficcionales que usaba el columnista en sus editoriales. “Lo extrañaremos mucho”, lamentó el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, entre otros funcionarios.

La muerte de Wainfeld conmovió al presidente Alberto Fernández. Visiblemente afectado por la noticia, el mandatario se tomó una “licencia” en un acto oficial de reparación de legajos a víctimas del terrorismo de Estado del Conicet. Le dedicó sus últimas palabras al periodista, con quien tenía una relación personal.

“Es un momento muy alegre para mí, pero alguien se acercó y me dio una espantosa noticia. Lo conocí cuando estaba en el colegio secundario y yo militaba en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios). Él era uno de los dirigentes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), desde entonces nos une una amistad. Colaboramos en la revista “Unidos”, fuimos muy amigos. En los años de la dictadura se refugió en su condición de abogado laboralista. En la democracia volvió y fue un magnífico periodista, honesto, decente. Me criticó muchísimas veces y nunca me retiró su amistad. Se acaba de morir Mario Wainfeld y por él, pido un enorme aplauso”, lamentó el Presidente ante un auditorio que lo acompañó.