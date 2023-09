Imparable: el Toro Martínez luego de anotar en Champions igualó un registro de Messi

jueves 21 de septiembre de 2023

En el debut de la Champions League, donde el Inter se midió ante la Real Sociedad, el ex Racing volvió a ser determinante para darle el empate sobre el final, y así evitar un tropiezo en el primer partido de la máxima competición de Europa.

El ex delantero de Racing, que aún no pudo cortar la sorprendente racha negativa que acarrea con la Selección Argentina, ya que no marca desde antes del Mundial de Qatar 2022.

"Lautaro Martínez"



Porque convirtió este gol para que el Inter le empate el partido sobre la hora a la Real Sociedad por 1-1 en la Champions League. En su club se cansa de hacer goles pero en la Selección le erra hasta el botín el hijo de mil puta.pic.twitter.com/4cQp0UZFpF — Tendencias Deportes (@SanmaTendencia) September 21, 2023

A raíz de esto, Lautaro Martínez continúa demostrando que ya puede ubicarse entre los mejores delanteros del mundo en la actualidad, debido a que registra 6 tantos en 5 partidos en la nueva temporada con el Inter, ya que marcó 5 en 4 encuentros de Serie A, y el reciente en el debut de la nueva edición de la Champions League, y como si fuera poco, se ubica en la cima junto a Lionel Messi, el máximo goleador post campeón del mundo, con 26 conquistas.

En estos 6 encuentros, para colmo, marcó un doblete ante Monza, en el debut de la Serie A y otro doblete ante Fiorentina, además de ser una de las grandes figuras en la goleada ante Milan por 5-1, registrando así, una participación directa en todos los partidos que disputó.