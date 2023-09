Por qué el INDEC todavía no presentó los datos clave que faltan del Censo 2022

viernes 22 de septiembre de 2023

Entre los nervios por las elecciones presidenciales y la sospecha de que, como hasta ahora, no se hablará de otra cosa por muchas semanas, septiembre se siente como fin de año. Y antes de fin de año, el INDEC había prometido algo que adeuda: los datos cerrados del Censo 2022, no el típico “libraco” de 400 a 700 páginas sino en la forma de nueve informes con distintos ejes temáticos, según anunciaron en una ronda con periodistas en mayo. Acá, qué pasó con esas presentaciones.

Desde el operativo censal 2022 (pospuesto desde 2020 por la pandemia de Covid), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) emitió información robusta sobre el operativo en tres instancias.

La primera fue apenas terminó la estrategia censal, cuando Marco Lavagna, director del Instituto, anunció que la población argentina superaba los 47 millones, cifra que luego se corrigió, en una segunda presentación, hecha enero de 2023.

Entonces supimos que éramos 46.044.703, dato que fue informado junto con otras cifras de los rubros “población” y “vivienda”. Todo lo informado, si bien tenía carácter “provisorio”, quedó plasmado en un documento de 80 páginas.

En mayo de este año, el Instituto citó a una mesa redonda con periodistas para presentar un informe (también provisorio) de unas 60 páginas. Incluía las condiciones habitacionales de las viviendas particulares, por provincia y departamento, partido o comuna en todo el país.

En ese momento, el INDEC presentó también un geoportal estadístico (diseñado y construido por la CEPAL), que permitía ver los datos provisorios del censo, cruzados con otros también georreferenciados de estratos como ministerios, provincias o municipios argentinos. No caben dudas, una herramienta de gran utilidad para la gestión.

Fue en esa reunión que las autoridades del organismo anunciaron que “antes de fin de año” se sumarían otros “nueve informes”. Tenía y tiene sentido que el censo no quede a medio presentar entre gestiones de Gobierno. Sin embargo, faltan nueve informes y tres meses para el recambio presidencial.

Los nueve informes pendientes del INDEC

"Lo que buscamos de las publicaciones es que sean temáticas particulares que ameriten un análisis específico. El resto va a estar subido en las capas del geoportal. Queremos evitar el 'libraco' sin una lógica de análisis”, enfatizaron en la reunión hecha en mayo.

Los temas de los informes prometidos (aún pendientes) serían estos:

Estructura de la población por sexo y edad

Condiciones habitacionales (con cruces de distintas variables)

Migración

Identidad de género

Afrodescendencia

Pueblos originarios

Educación

Fecundidad

Cobertura de salud

Tras más de cuatro meses desde aquella presentación, no hubo más informes relativos al censo y en el área de Prensa, ante las reiteradas consultas de distintos medios, se viene explicando que no hay fechas previstas para nuevas presentaciones.

En cambio, hace un tiempo se oyó bastante hablar de Marco Lavagna. Poco después de la última presentación del censo, cobró difusión algo que silenciosamente ocurría desde el 16 de agosto de 2022, cuando Sergio Massa, a través de una resolución, le atribuyó a Lavagna un segundo rol en el Gobierno, por fuera del que ya tenía (y tiene).

La doble función del director del INDEC

Algunas de las decisiones que tomó Sergio Massa tras asumir como ministro de Economía el 3 de agosto de 2022 fueron, 1) ratificar que Lavagna seguiría siendo director del INDEC (organismo que, cabe remarcar, no es "autárquico" sino “desconcentrado”, ya que está en la órbita del Ministerio de Economía).

Además, 2) Massa creó una nueva secretaría: la de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales (fue el 10 de agosto de 2022). Y, 3) firmó una resolución en la que estableció que como “se creó la Secretaria de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales del Ministerio de Economía" y su "titularidad se encuentra vacante (...) resulta necesario encomendar transitoriamente la firma y la atención del despacho de la mencionada secretaría al Licenciado en Economía Marco Juan Lavagna, independientemente de las funciones que desempeña como Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía”.

Así como Massa es tanto ministro como candidato a Presidente, Lavagna tiene también una doble función. Desde el INDEC aseguran que no hay incompatibilidad de roles. Explican que, como tiene un cargo equiparable al de Secretario de Estado, con su firma puede sustituir a cualquier otro ministro.

Así, en el Instituto remarcan que el doble rol de Lavagna no debería despertar ninguna polémica y aclaran que no derivó en perjuicios respecto del normal funcionamiento del INDEC. Tampoco, en lo relativo al censo, tarea que, subrayan, “realizan las áreas técnicas”, que trabajan con “datos que no maneja el Director”.

¿A qué se debe entonces que no haya novedades del censo hace meses?

Informes pendientes del censo: qué dicen en el INDEC

En las charlas con los medios, la palabra repetida varias veces fue “granular”. En el INDEC reconocen (con alguna dificultad de aceptación...) que los tiempos no son los ideales, “no en comparación a la publicación de censos en otros países, que siempre ronda el año y medio o los dos años”, sino, en todo caso, pensando en la intención o la meta inicial que tenía el propio instituto hace unos meses. Según explicaron, entonces no tenían previsto “dar la información con tal nivel de granularidad”, es decir, con el mayor detalle posible en términos de territorio.

Entonces por qué se tomó esa decisión. Dijeron que “parecía más correcto porque la información de todos modos estaba y se decidió publicarla”. También, que se determinó apuntar a un detalle mayor “luego del ida y vuelta de decisiones con las provincias”.

Otra expresión aludida fue eso de que “calidad mata velocidad”. En este sentido, subrayaron, los tiempos dependen de las revisiones técnicas exhaustivas del personal a cargo de los resultados censales y a los rechequeos de información. En síntesis, a la necesidad de “dar consistencia a los datos”.

Los tiempos previstos son publicar todo antes del cambio de Gobierno, de un modo “más completo” que lo previsto. En un plan ambicioso tienen la intención también de, antes del 22 de octubre, emitir al menos un informe final que incluya, entre otros, temas básicos como población, sexo y edad.

Lo más complejo aparentemente es “cerrar” (con datos definitivos) las publicaciones provisorias de población y vivienda que se informaron en enero y mayo. A partir de ahí, lo que falta -hogares, educación, edades, migraciones, por mencionar algunos ítems- "fluirá con mayor velocidad", estimaron en el organismo.

Censo virtual y presencial

Se consultó si la doble modalidad (presencial-virtual) en el operativo del censo generó obstáculos, algo circula, sin un sustento claro, en las redes sociales. En el INDEC explicaron que “obstáculos, no, pero sí, grandes desafíos”, en alusión a los numerosos problemas de duplicación que tuvieron. Personas que contestaron virtual y presencial; o peor, mitad virtual y mitad presencial).

Por fin, entre los comentarios finales se pronunciaron estas dos afirmaciones: que en realidad los tiempos que manejan, considerando el nivel de “granularidad” al que apuntan, son veloces y “el proceso es completamente natural”. Y que cuando circulan versiones de problemas con el censo virtual o, incluso, hackeos, “es todo ruido político”. / Clarín