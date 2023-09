Conmoción en el fútbol: murió la jugadora Maddy Cusack a los 27 años

El mundo del fútbol atraviesa un proceso de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Maddy Cusack, la futbolista de 27 años que militaba actualmente en el Sheffield United y había tenido una trayectoria entre Aston Villa, Leicester, Birminghan y Nottingham Forest.

Su actual club fue el que dio a conocer lo sucedido por intermedio de un comunicado en sus redes sociales: “El Sheffield United Football Club está devastado al informar la triste noticia del fallecimiento de Maddy Cusack. El Club y la familia de Maddy agradecerían un período de privacidad y no harán más comentarios en este triste momento”. El periódico The Guardian advirtió que “la causa de la muerte no ha sido revelada” hasta el momento.

Cusack, que había tenido un paso por la selección inglesa U19 entre 2013 y 2014, llevaba ya cuatro años defendiendo los colores del Sheffield, con el que incluso había estirado su contrato por una temporada más el 21 de julio pasado. Maddy era una pieza importante de esa institución e incluso meses atrás había alcanzado la cifra de 100 partidos con esa camiseta, convirtiéndose así en la primera jugadora en cosechar ese logro en el United.

Maddy había sido titular en la derrota 1-0 ante Sunderland que se disputó el pasado domingo 3 de septiembre, pero luego se había ausentado del equipo tanto ante el Blackburn Rovers como frente al Lewes.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.



The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.