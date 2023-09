Sergio Gómez le pego duro a Borja tras su burla a Marchiori

viernes 22 de septiembre de 2023

Sergio Gómez le respondió a Miguel Borja una vez terminado el encuentro en el que El Millonario le ganó 1-0 al Decano sobre la hora. "Cuando el ego sobrepasa a la humildad, tenés problemas", sentenció el entrenador del Deca.

"Ya ganaste el partido, ganás sobre la hora, merecieron ganar, ya está: andá a festejar con los tuyos. No cargués a los jugadores nuestros", planteó Gómez en respuesta al 9 de River en diálogo con ESPN desde el estadio Más Monumental después del caliente final del partido.

"ANDÁ A FESTEJAR CON LOS TUYOS, NO CARGUÉS. CUANDO EL EGO SOBREPASA LA HUMILDAD TENÉS PROBLEMAS..." declaró Sergio Gómez contra Borja.



📺 #ESPNenStarPlus | #ESPNF10 pic.twitter.com/LkJLnufZtD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2023

"Hay que ser humilde por más que ganes sobre la hora, si lo merecieron o no. Yo no tenía ningún problema, ganaron que vayan a festejar pero lo que hizo no está bien", remató.