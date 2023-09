La Joaqui rompió el silencio tras una denuncia por estafa en su contra

viernes 22 de septiembre de 2023

En las últimas horas La Joaqui fue acusada por estafa luego de haber cancelado algunos de sus shows por cuestiones de salud. A raíz de esto, la artista decidió salir a defenderse y contar su versión de los hechos a través de sus redes sociales oficiales.

La cantante y jurado de Got Talent, el ciclo que se emite por la pantalla de Telefe, dejó un extenso comunicado en su cuenta de X (antes Twitter) y adelantó: “Ya no saben qué más hacer”. Acto seguido inició con su descargo. “Ante los sorprendentes rumores acerca de una denuncia por estafa en mi contra, por un supuesto incumplimiento contractual con relación a un show que no pude realizar por indicación médica (lo que fue de público conocimiento), avisé públicamente por qué no iba a hacer ni cerrar fechas por ese periodo)”, comenzó diciendo la artista quien había adelantado en sus redes sociales que estaba con problemas de ansiedad y ataques de pánico.

Salud y conciertos

“Mi salud no les importó y vendieron y compraron shows míos como si yo fuese un objeto de otro. Ignorando mis aclaraciones. Les encanta hacer leña del árbol caído. Lo necesitan para existir”, enfatizó enojada por aquellos con quien trabajaba antes de que pase todo esto. Además, explicó: “Hago saber que yo no realizo las contrataciones, ni recibo los pagos. Invito al supuesto “estafado” a publicar el contrato y con quien lo firmó, razón por la cual nada tengo que ver con la presunta denuncia que maliciosamente está circulando y que sólo tiende a dañar mi imagen”.

Ya no saben qué más hacer pic.twitter.com/RBFChvBY4q — La Joaqui (@medicenlajoaqui) September 21, 2023

Lejos de quedarse callada, la cantante siguió con su descargo y apuntó contra los que la critican. “Alguien que le avise a estos mamarrachos, que son el claro ejemplo de una persona que no acepta un no por respuesta, ya que todos los que están subidos al barco de está actitud maliciosa, son personas que me invitaron previamente a sus actividades, programas, y les dije que no, que ya vienen inventando e hiriéndome como si fuera un objeto de su autoría al cual pueden hacer y deshacer cuando no tienen de qué hablar, o cuando necesitan movimiento. Si quieren marketing paguen publicidad”, arremetió enojada con la prensa que difundió la versión de la presunta estafa.