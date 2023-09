Los resultados del estudio que se hizo Messi tras salir con una molestia: ¿tiene una lesión?

En el último partido del astro rosarino, pidió el cambio por una molestia y se fue al vestuario, pero este jueves los estudios médicos arrojaron que no tiene una lesión.

Aunque la visita de Messi al centro médico estaba originalmente pautada para el viernes, la cita se adelantó. Los estudios por imágenes dejaron en claro que no hay ruptura de fibras, es decir, que no está desgarrado.

Leo Messi no tiene lesión. Fue la fatiga que arrastraba en el posterior de la pierna derecha.

Martino adelantó que no va a jugar el fin de semana y va a descansar para la final de la US Open Cup.