El próximo 25 de septiembre es feriado, ¿a quiénes afecta?

viernes 22 de septiembre de 2023

Los feriados son una de las jornadas más esperadas por un sector de la sociedad, que utiliza estas fechas para poder distenderse un poco de la rutina o realizar alguna escapada turística.

El descanso del Día del Empleado de Comercio se adelantó al lunes 25 de septiembre, su fecha consagrada por ley es el 26 de septiembre, para garantizar un fin de semana largo a sus beneficiarios. En esta efeméride, celebrada desde el 2009, los negocios, shoppings y supermercados están cerrados, y quienes sean convocados a sus puestos laborales van a cobrar como en días feriados.

El Día del Empleado de Comercio cierran distintos negocios, como los locales de ropa

Desde la Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) confirmaron la medida, común en las ediciones anteriores de este festejo sectorial, de adelantar la fecha para el lunes. Cabe aclarar que, si bien los afiliados a esta liga de gremios tienen la fecha consagrada como un feriado nacional, no lo es para el resto de las personas, por lo que sus actividades seguirán de la misma manera. Tampoco se verá afectado el transporte público, como ocurre con los días de asueto consagrados por ley.

Pero para los empleados de sindicatos afiliados a la Faecys sí será equivalente a un feriado nacional, como postula la ley 26.541, sancionada el 10 diciembre de 2009, en cuyo artículo segundo está escrito que “en dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

Qué negocios estarán cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Si bien las actividades que se ven afectadas por el Día del Empleado de Comercio son tan amplias como el sector mismo, el convenio colectivo de la Faecys delimita quiénes están sujetos a esta categoría: “Todos los trabajadores que desempeñen como empleados u obreros en cualquiera de las ramas del comercio o en actividades civiles con fines de lucro o como administrativos en explotaciones industriales en general, o que tengan boca de expendio de los productos que elaboran, y en las agropecuarias”.

Además de la mayoría de los comercios, las grandes cadenas de supermercados y los centros comerciales tampoco abren sus puertas durante el Día del Empleado de Comercio.

Qué pasa si se trabaja el Día del Empleado de comercio

En caso de trabajar el feriado por el día del Empleado de comercio, los trabajadores percibirán doble pago debido a que la fecha se ubica en la misma escala que un feriado nacional.

La Ley de Contrato de Trabajo estipula que quienes trabajen “cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”.

Para tener en cuenta, los gremios que abarcan a los trabajadores del rubro mercantil se reunirán con las cámaras empresariales para discutir los aumentos de los próximos meses. Se estima que sea a mediados de septiembre la reunión de paritarias.

¿Cuánto será el sueldo?

En cuanto a los sueldos de los trabajadores del sector: la categoría A, de los empleados de comercio, tendrán un básico de $218.789,86, no remunerativo de $49.227,72 y un total de $268.017,5.

La categoría B cobrará un básico de $223.478,38, no remunerativo de $50.282,63 y un total de $273.761,01. Por otro lado, la categoría C percibirá un básico de $225.040,3, no remunerativo de $50.634,07 y un total de $275.674,3.

Por último, la categoría D un básico de $228.477,95, no remunerativo de $51.407,54 y un total de $279.885,49.