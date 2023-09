Anamá Ferreira furiosa porque la echaron de un desfile: “Una falta de respeto”

viernes 22 de septiembre de 2023

Anamá Ferreira acusó a Elina Fernández, esposa del empresario Eduardo Costantini, de impedirle el ingreso al desfile del diseñador Adrián Brown.

La exmodelo de origen brasiñero intentó ingresar al desfile que se llevó a cabo en el Museo de Arte Decorativo, pero un efectivo de seguridad la detuvo y le denegó el acceso. A raíz de esto último, Ferreria hizo una serie de Stories de Instagram donde explicó el mal momento que atravesó.

“Hola, ¿qué tal? Soy Anamá Ferreira, trabajo en la moda hace 48 años. Fui una top model y hoy vine acá, al desfile de Adrián Brown. Estoy en la lista y no me dejaron entrar”, fue lo primero que expresó, visiblemente indignada.

Y agregó: “Es la primera vez en mi vida y me siento avergonzada de venir acá y que no me hayan dejado entrar porque soy invitada de Adrián Brown y me saca la policía”.

Quién es la mujer que sacó a Anamá Ferreira del desfile de Adrián Brown

"Me sacan porque Elina Fernández es parte del equipo. Soy una ciudadana, una trabajadora de la moda y me viene a sacar la policía. Parece que soy una amenaza. Voy a grabar todo para los programas”, sentenció Anamá y añadió: "Acá la policía está sacándome de un desfile en el cual estoy en la lista de invitados, todo esto a pedido de Elina”, sostuvo la mediatica, mientras un seguridad la invitaba a retirarse del establecimiento. “No me toques”, decía la exmodelo y la respuesta que obtuvo fue: “Te invito a que salgas”.

“Yo no siento vergüenza por mi, siento vergüenza por el otro, no me pueden prohibir entrar, trabajo hace 48 años en el mundo de la moda, pertenezco al mundo de la moda. Todo lo que tengo me lo gané trabajando para este mundo, no va a venir una persona a no permitirme el ingreso a un desfile. Yo estaba en la lista, estaba el asiento con mi nombre”, indicó la mediática.

“Soy honesta, trabajadora, prohibir entrar por problemas personas, no. Esto no es así. Estaba la policía y todo un ejército para sacarme a mi, ¿que voy a hacer yo?. Me sacaron y me empujaron, la policía de Elina. Es un papelón para ella esto”, aseguró. Cuando Anamá ya estuvo en su casa, expresó: “El diseñador no tuvo nada que ver, esto que pasó es una estupidez de Elina”.

Qué pasó entre Anamá Ferreira y Elina Fernández

En febrero de 2020, Eduardo Costantini y Elina Fernández contrajeron matrimonio en una exclusiva celebración que tuvo lugar en el Hotel Alvear Palace. A raíz de esto, Anama fue noticia debido a que se viralizaron audios de ella donde hablaba de forma despectiva sobre la unión entre los recién casados.

Tras la polémica, Anamá salió a expresar sus disculpas mediante diversos tuits. “Quiero públicamente pedir disculpas, de todo corazón, por mis dichos en un audio sobre un casamiento reciente”, escribió.

“Lamento todos los comentarios hechos sin real conocimiento que han afectado a todas las personas implicadas. Hablé de más y sin saber sobre la vida privada de las personas, lo cual no se debe hacer. Pido nuevamente disculpas, gracias”, finalizó.

“Estaba hablando ahora con un amigo porque Lina... lo bien que hizo Lina, lo bien que hizo. No va a poder tener hijos, porque la brasilera que estuvo casada con él lo hizo hacer la vasectomía. Pero Elina, yo contaba un cuento ahora, hace un ratito, a un amigo, que cuando fui a Mar del Plata al desfile de Vidal… quería sentarme en una mesa que estaban todos, y estaba un viejito sentado en el medio de dos sillas, viste, vacías, entonces yo me iba a sentar y estar en la mesa que estaba Elina. Entonces me dijeron: ‘Ese señor es algo de Elina’. Entonces yo fui y le dije a Elina, estaba Taína al lado, estábamos ahí juntas, y yo le digo: ’Elina, ¿le podés pedir a tu abuelo que corra una silla?’. Y Elina me mira y me dice: “No es mi abuelo, Anamá, es mi marido”. “Elina, no me jodas...”. “No, no, es mi marido”. “¡Ni tu padre puede ser!”, le dije. ‘Bueno, me gustan los viejitos…’, dijo”, fue el primer audio que se escuchó de la exmodelo.

Y no todo terminó ahí, sino que Anama agregó el plan que hizo Elina para conquistar a Eduardo. “El viejito, el viejito, el viejito... el viejito le pagaba a Vidal, pagaba todo, ayudaba a todo. Elina hizo un plan maestro, chicos, yo la felicito, pero la felicito. Hizo un plan... ¿viste el asalto al Banco Río? Bueno, es un plan de este maestro, porque ella iba casi todos los días, yo sé, a tomar algo al Malba, porque había hecho todo un research, y había visto que él estaba soltero, y se iba a tomar algo al Malba. No es que el tipo la vio un día en el Malba y se enamoró. La vio ahí, frecuentemente, en el Malba: miradita, miradita, miradita... casamiento ayer, en el Alvear, a las 6 de la tarde, ¡vermú, papas fritas y good show!".

Y, entre risas, cerró: “Yo tampoco lo puedo hacer. Yo estoy acá. ¡Yo quiero alguien que me lleve en business a algún lado!”.