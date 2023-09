Qué contó Nelly Camjalli, la mujer de 82 años eliminada del Bailando 2023

viernes 22 de septiembre de 2023

Nelly Camjalli, la "no famosa" eliminada del Bailando 2023 (América TV) por decisión del público en la primera gala, generó rechazo entre los televidentes por su forma de expresarse, insultando a todos en el programa. Tras quedar afuera del reality, la mujer de 82 años apuntó contra la producción: "Me pedían que putee".

La mujer que llamó la atención de Marcelo Tinelli en AbueLuzu, el segmento que conduce Nico Ochhiato en Luzu TV, visitó Desayuno Americano (América TV) para hablar sobre su eliminación del Bailando 2023 (América TV) y demostró que su personalidad es totalmente diferente a lo que mostró delante de las cámaras para el show.

"Estoy muy bien, me saqué una mochila de encima. La única pena, que me angustia, es dejarlo al bailarín sin trabajo. Por mí no me importaba", lamentó Nelly.

"Cuando me convocaron le pregunté al Chato (Prada) qué tenía que ir a hacer. Y me dijo que quería que de un ejemplo de que a mi edad todavía se puede. Pero llegado el momento, no se presentó nada, si me pedían que putee... Incluso el camarógrafo me decía 'puteame cuando llegás'. Me motivaron", se quejó la mujer, revelando que fue obligada a expresarse mediante insultos.

"Mi vida no pasa por una puteada; tengo mucha vida interior y soy sensible. Yo tengo tres hijos, ocho nietos, quedé viuda a los 58 años. Me emociona y lloré ayer con el bailarín. Yo ya estoy hecha, todo esto es un regalo", detalló sobre su verdadera personalidad. Y contó: "Hace tres meses estuve 10 días internada en el Hospital Alemán por un problema intestinal, tengo de todo en mi vida, y se me presentó esto y era una manera de salir".

Qué pasó con Nelly en el Bailando 2023

Nelly Camjalli debutó en el Bailando 2023 (América TV) el lunes 18 de septiembre y generó polémica. La mujer de 82 años desembarcó en el reality con una actitud muy fuerte e insultó a Marcelo Tinelli y a los jurados.

"Sos un hijo de puta. Miren que yo no vengo a levantarlo, ni en pedo. Que te vienen a ver los pies, otra que te canta al oído... Son unas pajera", le dijo Nelly a Tinelli, en referencia a las mujeres que le coquetearon en la pista. "Y vos peor. ¿Viste que no me equivoqué cuando te dije que eras un putañero?", le señaló al conductor.

Tras bailar, la mujer recibió la devolución del jurado y, como no le gustó lo que escuchó, también los insultó. Marcelo Polino fue tal vez el más crítico: "No me gustó la previa, porque sos una mujer con mucha vitalidad. Podrías haber venido con un poco de alegría, viniste puteando al conductor, a nosotros... El otro día destrataste a una productora adelante mío, le dijiste que si no bailabas este lunes no venías más. Los años no te dan autoridad para maltratar a la gente". Y tras recibir el bajo puntaje, le respondió: "¿Sabés qué? Me chupa un huevo".

Finalmente, el miércoles 20 de septiembre quedó eliminada por decisión del público. La primera pareja, Ian Hachmann y Arna Karls, se fue con el 9.5% de los votos, mientras que Nelly y Emiliano se despidieron del certamen con el 23.2%. Eva Bargiela y Uriel Sambrán se salvaron con el 76,8%.