Marchiori: "Me pareció una falta de respeto lo que hizo Borja"

viernes 22 de septiembre de 2023

River venció 1-0 a Atlético Tucumán anoche en el Monumental, por la quinta fecha en la Zona A de la Copa de la Liga, con un agónico gol del venezolano Salomón Rondón y una vez finalizado el partido se generó un encontronazo entre algunos jugadores de ambos equipos a partir de un gesto del colombiano Miguel Borja a Tomás Marchiori, arquero del Decano que brindó detalles al respecto.

En un diálogo con D Sports Radio, Marchiori analizó la derrota del equipo tucumano: "Se nos escapó un partido que ya estaba cerrado. En cantidad de situaciones tuvimos jugadas similares con River. Entiendo el enojo de la gente de River por el partido lento que hicimos".

Luego, el arquero de 28 años se refirió al final caliente que hubo en el Monumental: "Borja me hizo señas desde el costado una vez que hicieron el gol, me decía como que éramos unos cagones. Le pedí a Borja que la cortara, que nosotros no eramos ningunos cagones. Me le planté para defender a mis compañeros, nosotros para atrás no vamos nunca".

"Me pareció una falta de respeto lo que hizo Miguel Borja en el final del partido. Yo soy sumamente respetuoso con todos. Que chicaneen esta bien, es el fervor del partido, pero que la siga una vez finalizado el encuentro me parece demasiado", agregó el arquero de Atlético Tucumán.

Además, Tomás Marchiori aseguró que le dijo a Nacho Fernández y a Enzo Pérez que le pareció una mala actitud lo de Miguel Borja y sumó: "Me parece que tiene una gran carrera y está en un gran club como para hacer lo que hizo. Si me lo cruzo a Borja me tomo un café, no hay problema. Si llegamos a compartir planten en algún momento, va a saber la calidad de persona que soy".

"ATATE LOS CORDONES AHORA". La frase que le dijo Miguel Borja a Tomás Marchiori que provocó la furia Sergio Gómez y los jugadores del Decano en el Más Monumental.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Q3OucD9oFn — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2023

Gómez, durísimo contra Borja tras el final de River y Atlético Tucumán

Sergio Gómez, quien en el campo de juego se mostró muy molesto y fue a increparlo con mucha vehemencia, dijo lo suyo en conferencia de prensa: "Cuando el ego supera a la humildad, estás en problemas".

"Ganaste el partido sobre la hora, merecían ganar. Andá a festejar con los tuyos. Son situaciones de las que hay que aprender. Hay que ser humildes. Lo que hizo no está bien", finalizó en relación al colombiano. /TyCSports