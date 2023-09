Javier Milei anunció que Guillermo Ferraro será su ministro de Infraestructura si llega a la presidencia

sábado 23 de septiembre de 2023

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, anunció al ejecutivo de KPMG, Guillermo Ferraro, como futuro ministro de Infraestructura en caso de ser Gobierno. Es licenciado en Administración de Empresas, contador público y doctor en Ciencias Económicas. Se especializó en el asesoramiento financiero y estructuración de negocios vinculados a grandes proyectos de infraestructura y a la reingeniería de procesos en el sector público.

Antes de incorporarse a KPMG, fue Subsecretario de Industria de la Nación. En su cargo como Director de KPMG Argentina, ha liderado el asesoramiento en grandes proyectos como el Túnel Ferroviario Aconcagua (U$S 5000M), la central Hidroeléctrica de Chihuido (U$S 2.500M), la restructuración de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

Milei lo anunció en un evento organizado por el secretario general de de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, en Parque Norte.

Más allá de haber gestionado la cena, el sindicalista se bajó a último momento. Desde su equipo destacaron que se debe a que “tenía el evento en la agenda el martes y, al suspenderse, hoy tenía algo ya previsto en Mar del Plata”. Otras versiones advierten que la decisión tuvo lugar para tratar de no “quemar la imagen del libertario”.

En torno a su propuesta gremial, Milei expresó que quiere “ir a un modelo como el que tiene implementado la UOCRA con un sistema de seguros de desempleos con mayor profundidad financiera”. Se realizaría luego de “haber reducido el gasto público y eliminado impuestos”.

“No se crea empleo privado formal desde 2011. Esta clavado en seis millones. Y hay en el sector informal ocho millones. Nosotros estamos proponiendo un seguro de desempleo como tiene la UOCRA, pero potenciado con mayor profundidad financiera”, detalló.

En respuesta al economista Carlos Melconian, quien sería ministro si la candidata Patricia Bullrich llega a la presidencia, Milei expresó: “Hay tuco y hay fideos”. “Arriba de la mesa hay 25.000 palos verdes y nosotros tenemos que decidir si se lo quedan los chorros de la política o nosotros”, agregó.

“La locura no es no tener Banco Central, si no tenerlo. Tenemos indicadores sociales peores que en 2001. El desequilibrio del Central están en niveles similares a 1989 en la antesala de la hiperinflación. Están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis”, sentenció./ TN