Quién es Lili Melgar, la latina a la que Shakira le dedicó su nuevo tema “El jefe”

sábado 23 de septiembre de 2023

hakira causó furor con el estreno de su nueva canción, “El jefe”, que marcó su debut en el género musical de regional mexicano al lado de la agrupación Fuerza Regida. El tema narra la explotación laboral y el despido de una mujer, cuya identidad despertó la curiosidad de los fans de la artista colombiana. Lili Melgar, como la nombra, sería la niñera de los hijos de la cantante.

Según trascendió, Melgar fue la cuidadora de Milan y Sasha, hijos de Shakira y Gerard Piqué, quien habría descubierto la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía, su actual pareja. Después de los dardos lanzados contra él en sus canciones recientes, ahora la cantante habría elegido lanzar el de este estreno a Joan Piqué, su exsuegro.

La letra es un conjunto de reclamos hacia ‘el jefe’, con un verso que dice: “Tengo un jefe de m... que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de p...”. En otra línea, se escucha: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

Además, como parte de una referencia mucho más directa, la mujer tiene presencia en el video musical. “Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización”. Uno de los hilos de la cuenta @ThePopStage, muy comentado por la comunidad virtual, señaló al respecto: “Inmediatamente después de que Piqué fue delatado, despidió injustificadamente a Lili sin pagarle indemnización y amenazándola para no tomar acciones legales. En cuanto Shakira se enteró de que no había recibido pago, contactó a Lili para darle todo el dinero correspondiente por los años que había cuidado a Milán y Sasha. Y desde que Shakira regresó a Miami, han mantenido una relación cercana de amistad”, complementó el usuario.

Mientras los usuarios de redes sociales comenzaban las especulaciones sobre los vínculos, en X (ex Twitter) una persona identificada con el usuario Dariana Melgar, quien sería la hija de la trabajadora, le mostró su apoyo y reveló: “A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira”.