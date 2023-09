El polémico comentario de Alfa tras la internación de Maxi Guidici

sábado 23 de septiembre de 2023

El viernes en la madrugada, el ex Gran Hermano Maxi Guidici fue internado luego de haber ingerido un blister de ansiolíticos, según informaron fuentes policiales.

En medio de la preocupación que generó el estado de salud del cordobés, Walter Alfa Santiago, compañero de reality show, hizo polémicos comentarios al respecto.

“Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando Tele (Net TV) porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo ‘¡por fin tiene algo positivo!’”, comentó el actual panelista de Polémica en el bar (América) en una publicación que hizo el periodista Pablo Layus en su cuenta de Instagram sobre este caso.

“¡En la vida todo vuelve, todo!”, cerró el sexagenario con determinación. Previo a este mensaje, también había publicado unos puntos suspensivos muy sugerentes. Un rato más tarde, el mismo Alfa le dio una nota al programa Poco Correctos (El Trece), donde expresó que lo que le pasó a Maxi no lo conmueve. “No tengo idea, me acabo de enterar hace cinco minutos, diez minutos. Pero no, no tenía idea, no sabía lo que pasaba”, fue lo primero que dijo Santiago al ser abordado por el cronista del ciclo.

“A mi la fama no me afectó porque no me creo nadie. A mí no me afectó nada, soy feliz, aparte soy el mismo que antes. Mi vida no cambió, o sea, mi vida cambió por la exposición, pero yo soy el mismo tipo de siempre. No actué nunca, no fui personaje de nadie, no le mentí a nadie”, dijo a continuación. “En la vida hay que ser sincero, comportarse y actuar de una sola manera, actuar bien. Hay muchas cosas que se inventaron, se inventaron sobre mí también, que imaginás que, si yo hubiera sido de otra manera, me hubiera vuelto loco”, agregó Alfa.

“Maxi no es mi amigo”, subrayó después. “Estaba en la casa, pero no es mi amigo, no tengo ningún sentimiento para con él, ninguno de más. Me deseó la muerte cuando yo estaba dentro de la casa, al decir: ‘Que lo saquen dentro de una bolsa’”, recordó Alfa para justificar su desprecio hacia Guidici.

“¿No te da pena para nada esto?”, le preguntó el movilero. “No, de verdad que no. Me apena, a mí me apena de la gente que quiero, de la gente que me quiere, de la gente que me demuestra en la vida, en el día a día, que es buena gente”, cerró Alfa.

Guidici fue trasladado hacia el hospital por personal del SAME. Según se detalló, todo se habría precipitado desde el momento en que el joven le enviara un mensaje a su madre con las claves y sus contraseñas bancarias.

El jueves, su ex Juliana Díaz había publicado un comunicado en el que confirmó que estaban separados. “Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud”, expresó.