La angustia de Juliana Díaz por las agresiones que recibe tras la internación de Maxi Guidici

En diálogo con Ángel de Brito, la modelo se explayó sobre la situación que está viviendo su expareja y también habló sobre la angustia que siente por los comentarios de algunas personas hacia ella. “Dejame decirle algo a la gente que en este momento que estamos atravesando, que su familia está muy triste y que él está devastado porque no se acuerda de nada, que aflojen un poco porque me están mandando mensajes que ojalá me muera yo, que soy una mala persona”, dijo entre lágrimas.

🔴 Juliana Díaz habló de la salud mental de Maxi tras su alta



💬 “No está enterado de lo que pasó se acuerda de muy pocas cosas”.



💬 “Hace un mes empezó con una psiquiatra".



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/FRKQ1ow2Ap — América TV (@AmericaTV) September 22, 2023

Más adelante, visiblemente emocionada por la situación, Juliana continuó con su descargo. “Dicen que lo descuido, que dejé que haga lo que haga, que es todo mi culpa, y que tengan cuidado porque yo también tengo familia y yo también perdí seres queridos, y para mí es terrible estar pasando esto con Maxi, que yo lo amo con todo mi corazón por más de que nosotros ahora no estemos bien, es como que si a él le pasa algo yo me muero”, agregó con la voz entrecortada por el llanto. “Y que tengan consideración”, pidió con total sinceridad la joven de Venado Tuerto.

Accidente de tránsito

Cabe recordar que durante el día jueves Maxi había tenido un accidente con su automóvil en la puerta del estudio Mayor de Bailando 2023, en la localidad de Martínez. Durante la noche, Ángel de Brito había contado detalles del encuentro que había tenido con el cordobés en los pasillos del estudio de Marcelo Tinelli. “Lo vi muy blanco, pálido y no entendía qué le pasaba. Ahí me contó que acababa de chocar y que las personas que estaban adentro del otro auto lo habían querido agarrar a trompadas”, comenzó relatando el conductor de LAM, a raíz del choque que también había tenido Lola Latorre.