Lanús le empató a Boca en La Bombonera con gol del "Loco" Díaz

domingo 24 de septiembre de 2023

Boca Juniors no pudo sostener el resultado y empató con Lanús 1 a 1 en La Bombonera, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, antes de enfocarse en la serie con Palmeiras de Brasil por las semifinales de la Copa Libertadores.

El "Xeneize" estuvo en ventaja desde los 33 minutos del primer tiempo por un cabezazo de Lucas Janson pero sufrió la igualdad del "Granate" a los 8 del segundo tiempo con un anticipo del tucumano Leandro Díaz, convalidado tras revisión del VAR.

Con el vicepresidente Juan Román Riquelme sentado en su palco, el equipo de Jorge Almirón se retiró del campo de juego bajo un atronador pedido de las tribunas: "¡Quiero la Libertadores...!".

Boca será local de Palmeiras el jueves próximo desde las 21:30 y una semana después definirá el finalista en el Allianz Parque de San Pablo.

Como banco de prueba para esa eliminatoria, Almirón puso mayoría de titulares e hizo siete cambios en el equipo que venía de golear a Central Córdoba (3-0) en el Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero.

El técnico tomó el partido ante Lanús como un ensayo para el compromiso copero, al que llegará con apenas un triunfo en los últimos ocho partidos. Esta noche, su equipo estuvo cerca sobre el final por la peligrosidad del ingresado Darío Benedetto.

"Pipa" reemplazó en el segundo tiempo al uruguayo Edinson Cavani, quien dejó la cancha sin ensayar ningún remate al arco.

En el último tramo del encuentro, el arquero visitante Alan Aguerre se constituyó en figura con tres muy buenas atajadas.

El partido tuvo dos etapas muy diferentes: la primera, de juego aburrido casi sin llegadas, y la segunda, entretenida e intensa, después del empate de Díaz.

En ese primer tiempo discreto, Boca hizo la diferencia parcial por haber concretado su única situación clara. Los locales utilizaron un esquema clásico de 4-3-3, con el juvenil Barco intentando ser nexo entre delanteros y volantes, con dos extremos bien tirados en su sector, Zeballos por derecha y Janson por izquierda, mientras que el uruguayo Cavani se posicionaba como delanterocentro.

Los dirigidos por Almirón tenían la posición de la pelota, pero lejos estaban de crear peligro, porque no podían ganar en el mano a mano y aunque "Equi" Fernandez, esta vez de volante central, superaba en el medio a Felipe Peña Biafore y Sanchez Miño, no era bien acompañado por "Pol" Fernández y ese dominio no se concretaba en situaciones de peligro.

Solo un remate muy desviado del "Changuito" Zeballos y otro de Aguirre alto fueron las únicas aproximaciones al área de ambos equipos dentro de un tramite anodino.

Pero a los a los 33 minutos el "Colo" Barco, que mostró sus condiciones en cuentagotas, lanzó un corner desde la izquierda y Janson conectó de cabeza para poner a Boca al frente.

Lanús empezó a crecer especialmente porque Peña Biafore le ganaba las espaldas a "Equi" Fernández y justamente a los 44' un pase de el exRiver dejó en muy buena posición a "Pepo" De la Vega, quien exigió a "Chiquito" Romero con un remate cruzado.

En el inicio de la parte final, un buen pase de De la Vega fue desviado por Díaz y descolocó al arquero, que más tarde le negó el segundo al rubio atacante del "Granate".

Con el ingreso de Cristian Medina por Barco, Boca se hizo dueño de la mitad de la cancha y la entrada de Benedetto, en una versión más parecida a la de su buen pasado en el club, generó oportunidades para el triunfo.

Aguerre lo negó y Boca se retiró con el contundente pedido de "La 12", que pidió por la Libertadores y también por el superclásico ante River Plate, el domingo próximo en La Bombonera.

Lanús, penúltimo de la Zona B, sigue sin ganar en la competencia y el sábado próximo visitará a Banfield en el Clásico del Sur./telam.com.ar