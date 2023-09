San Martín de Tucumán perdió una chance: qué dijo Frontini

domingo 24 de septiembre de 2023

El triunfo no pudo ser para el Santo, terminaron 1 a 1, en el estadio de La Ciudadela ante Güemes de Santiago del Estero pero el punto le alcanza para ser momentáneamente líder de su grupo por lo menos hasta el lunes que juega Almirante Brown ante All Boys como visitante en Floresta desde las 21:10.

"En el cambio de Mateo (Acosta) busqué jugar con un jugador más flotador, no tanto de referencia", comenzó diciendo Pablo Frontini, entrenador de San Martín en conferencia de prensa.

Además, agregó: "Considero que nos faltó paciencia por el marco y la situación. Nos hacen el gol de la manera que lo hablamos, así es el fútbol".

"Me quedo con el resultado, que no perdimos de local. Dentro de lo que rescato del mal partido que jugamos es no haber perdido", reconoció.

Por otro lado, Emanuel Dening expresó: "Lo importante del partido era que el equipo gane".

"El punto vale por el sacrificio, el rival también juega".

Darío Sand declaró: "Fue un rival difícil que se plantó muy bien en la cancha". "El equipo está primero y seguimos dependiendo de nosotros. Durante el partido la gente alentó y estuvo con nosotros".

San Martín está puntero y como dice un hincha, no hay que olvidarse que “es San Martín y hay que sufrir".

Con esta igualdad, el “Santo” alcanzó las 54 unidades, producto de 15 victorias, nueve empates y nueve derrotas. Mismo puntaje ostentan Agropecuario, que venció 3-0 a Flandria; y Almirante Brown.

El equipo tucumano quedó primero por tener mejor diferencia de gol: +15, contra el +9 de Agropecuario, y el +4 de Almirante. Sin embargo, el equipo de Isidro Casanova tiene un partido menos, ya que recién jugará su partido de esta fecha el lunes, ante All Boys.

En la próxima fecha, los tucumanos visitarán a Deportivo Morón, otro de los equipos que lucha por los primeros puestos. El duelo ante El Gallito será el lunes 2 de octubre a partir de las 21 horas.