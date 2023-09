¿Qué piensan los argentinos sobre la dolarización?

lunes 25 de septiembre de 2023

Una encuesta de Federico González & Asociados consultó a dos mil argentinos, entre el 18 y el 20 de septiembre, sobre las principales propuestas económicas de los candidatos a la Presidencia. Entre las conclusiones más destacadas se demostró que aunque el plan de dolarización de Javier Mieli está perdiendo apoyo, un 20% de las personas cree que, si se concreta, un peso va a ser equivalente a un dólar.

La encuesta se realizó a través de un cuestionario estructurado que respondieron ciudadanos de todo el país de manera online. El estudio preguntó sobre la propuesta de una economía bimonetaria de Patricia Bullirich; el plan de dolarización de Javier Milei; y la continuidad del peso de Sergio Massa. Los resultados mostraron que los argentinos están divididos en tercios: el 33,1% considera que la mejor opción es la de Unión por la Patria; el 32,8% prefiere la de Juntos por el Cambio; y el 30,6% la de La Libertad Avanza.

De todas formas, la encuesta de Federico González & Asociados se detuvo en la propuesta de dolarización para conocer las creencias en torno a cuánto valdría el peso, qué impacto tendría el plan en los salarios, en la inflación y en la economía en general.

Cada vez más argentinos en contra de la dolarización

Una de las primeras preguntas del estudio planteó un escenario de un eventual plebiscito para decidir si Argentina debe dolarizar o no su economía. El 36% de los consultados contestó que votaría por el sí, mientras que el 56,4% se inclinó por el no. El 7,6% dijo que votaría en blanco o no iría a votar.

El estudio incluyó una comparación de resultados de diferentes momentos que demostró que la propuesta de dolarización está perdiendo apoyo, sobre todo en las últimas semanas.

En mayo, un 41,1% de los argentinos estaba a favor de dolarizar la economía. En agosto ese número había crecido a 46,9%. Sin embargo, durante septiembre el apoyo comenzó a decrecer de manera acelerada: en la primera semana del mes, apoyaban la propuesta un 40,5%; en la segunda un 38,2% y en la tercera un 36%.

Como contracara, aumentó el rechazo. En mayo el 43,5% estaba en contra de dolarizar. En agosto ese número había caído un punto a 42,4% mientras que en la última semana de septiembre la propuesta es rechazada por más de la mitad de los argentinos: el 56,4%.

Otro dato interesante que arrojó la encuesta es que en los últimos meses cada vez más argentinos tomaron posición sobre el tema. En abril un 15,4% de los encuestados había respondido que no sabía. Esa cifra se reduco a la mitad: en la última semana de septiembre solo el 7,8% no contestó por la afirmativa o por la negativa.

Qué piensan los argentinos sobre la dolarización

La encuesta de Federico González & Asociados intentó profundizar sobre las creencias de los argentinos sobre la dolarización. "Si la economía se dolarizara, ¿Ud. piensa que un peso equivaldría a un dólar?", fue una de las primeras preguntas. El 20,1% respondió que sí, mientras que el 71,8% que no y un 8,1% dijo que no sabía.

Cuando se observan los detalles de esa respuesta se pueden hacer diferenciaciones por partido. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 34,5% cree que en una eventual dolarización de la economía un peso sería equivalente a un dólar. Esa cifra se reduce en los seguidores de Juntos por el Cambio a 13% y a 11,4% entre los de Unión por la Patria. El estudio también preguntó sobre los salarios: "¿Cree que su sueldo en dólares sería mayor, menor o igual que ahora?", interrogó. El 10,7% de los argentinos respondió que piensa que será mayor, el 54,1% que será menor, el 27,4% que será igual y el 8% que no sabe.

En el asunto de los salarios, las respuestas variaron de forma abismal entre los seguidores de los diferentes partidos. El 28,9% de los votantes de Javier Milei fueron los que contestaron que piensan que su salario va a ser mayor. En cambio, solo el 1% de los votantes de Patricia Bullrich cree lo mismo y el 0,9% de los votantes de Sergio Massa.

Con respecto a los precios, el 42,9% de los argentinos cree que una dolarización va a hacer que sean más altos, el 12,9% que van a ser más bajos, el 31,9% que serán iguales y el 12,7% no lo sabe.

Los votantes de Massa son los que están más convencidos del impacto negativo de la dolarización en los precios ya que el 75,1% cree que en ese escenario aumentarían. Entre los votantes de Bullrich ese porcentaje está en el 42,8% y entre los de Milei en el 11,8%.

Con respecto a la inflación, el 41,1% respondió que la dolarización hará que el índice sea menor y el 31,3% que sea mayor. El 14,2% contestó que la inflación se mantendrá en los mismos niveles y el 13,4% que no sabe.

Los más convencidos de que la inflación bajará con la dolarización son los votantes de Milei, con el 84,5%. En segundo lugar se ubicaron los seguidores de Bullrich con el 27,4% y muy detrás los de Massa, con el 8,9%.

"Si la economía se dolarizara, ¿cree que la economía del país crecerá, se estancará o se achicará?", fue otra de las preguntas. El 37,2% respondió que crecerá, el 29,4% que se achicará, el 19,6% que se estancará y el 13,7% que no lo sabe.

Una vez más, los votantes de Milei son los más optimistas. Entre ellos, la creencia de que la economía crecerá de la mano de la dolarización llegó al 88,9% de las respuestas.

Con respecto al empleo, la mayoría de los argentinos que contestó la encuesta piensa que la dolarización tendrá un impacto negativo. El 40,3% cree que la propuesta hará que haya menos trabajo, el 31,5% dijo que habrá más, el 15,7% que se mantendrán los mismos niveles que en la actualidad, y el 12,5% no lo sabe.

El 79,1% de los seguidores de La Libertad Avanza respondió que la dolarización hará crecer el empleo, mientras que solo contestaron lo mismo el 11,7% de los votantes de Juntos por el Cambio y apenas el 0,9% de quienes se identifican con Unión por la Patria. /Perfil