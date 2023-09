Por qué el COVID de hoy se parece cada vez más a un resfriado o gripe

lunes 25 de septiembre de 2023

(HealthDay News) - Los síntomas de una infección leve por el virus SARS-CoV-2 han cambiado esta temporada y ahora son más similares a los de las alergias y el resfriado común, dicen los médicos.

Muchas personas con COVID-19 ahora presentan síntomas de las vías respiratorias superiores como nariz congestionada, ojos llorosos y dolor de garganta, dijo la doctora Teresa Lovins, médica familiar independiente en Columbus, Indiana. ”Un par de pacientes me dijeron ’esto se parece a mis alergias, pero mi medicamento para la alergia no está funcionando. Y luego comienzo a sentirme realmente, realmente cansado y simplemente no puedo recuperar mi energía’”, relató Lovins.