Abel Pintos: “El éxito es despertarme cada día y tener el deseo y la posibilidad de cantar”

Por otra parte, resaltó que cumplió un sueño al grabar canciones e himnos patrios y que su misión es “lograr que la gente cante estas letras hermosas cuando tenga ganas de hacerlo, no solamente en los actos”. A continuación, agregó que sus favoritas son La Marcha de San Lorenzo y Aurora, canción que interpretó con su guitarra frente al conductor que se mostró muy emocionado en diferentes tramos de la charla.

“¿Tenés alguna definición del éxito?”, quiso saber Diego Leuco. “Si, despertarme cada día y tener el deseo y la posibilidad de cantar porque, de hecho hoy en día me estoy recuperando de una laringitis que desde hace uso días me tuvo a maltraer. Hoy cuando me desperté y me senté en la cama, lo primero que quise hacer es empezar a vocalizar para saber si me iba a sentir bien cantando hoy”, respondió Abel.

Y continuó: “Entonces, empecé a vocalizar y supe que lo necesario estaba ahí, la paz y la alegría que sentí fue inmensa porque cada que pienso si por cansancio o por algo no pudiera llegar a hacer un concierto o cantar como es en esta oportunidad, quienes viven conmigo y están todos los días a mi lado saben lo mucho que eso me afecta emocionalmente. El éxito para mí desde siempre fue justamente ese: sentir el deseo de tener las herramientas necesarias para poder hacerlo, porque luego lo demás es un camino hermoso con mucha gloria, con mucho brillo y también con momentos muy difíciles con lo que uno también aprende a convivir”, completó.