Miley Cyrus sorprendió a todos con su nuevo cambio de look

lunes 25 de septiembre de 2023

Miley Cyrus es una de las figuras más disruptivas y audaces cuando hablamos de moda. La cantante ha ido experimentando con distintos estilos a lo largo de su carrera y marcó un hito en 2012 cuando se tiñó de rubio platinado y se hizo un corte pixie. Rubia desde ese entonces, ahora volvió al morocho y sorprendió a sus seguidores de Instagram.

La cantante fue una de las invitadas estrella al desfile de Gucci, que presentó su colección de primavera 2024 en el marco de la Semana de la Moda de Milán, y no dudó en documentar el look que eligió para el evento. En un posteo que hizo en la red social, se mostró con el pelo muy oscuro, en un tono marrón tendiente al negro.

El nuevo estilismo de la ex Hannah Montana fue el aliado de una apuesta de moda total black muy sofisticada y discreta para lo que nos tiene acostumbrados, con un tapado oversized como protagonista. ¿El detalle? Sumó una cartera de cuero roja estilo baguette con arandelas de la firma convocante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus)

En el pie de foto, la artista felicitó al nuevo director creativo de la casa italiana, el diseñador Sabato De Sarno. “Felicitaciones por tu hermoso debut como director creativo Gucci. Tu impresionante corazón se mostró en cada puntada. Te amo y estoy muy orgullosa. Ahora dame todo”, escribió. Sin embargo, en la sección de comentarios, el nuevo look de la cantante se robó el protagonismo, con mensajes como “Preciosa” y Obsesionada con tu pelo”.

Miley Cyrus anunció su nueva música con jugadas apuestas de moda

Hace pocas semanas, Miley Cyrus acaparó titulares por su último lanzamiento musical, el sencillo Used to be young. Para anunciar el nuevo tema, hizo una sesión de fotos jugada y sensual, fiel a su estilo, que también compartió en Instagram.

En una de las tomas, se mostró con un vestido negro muy ajustado al cuerpo con un arnés de cuero incluido que destacó la zona del busto. Otro de los cambios de vestuario, más jugado, consistió en un conjunto de top con escote puntiagudo y medias de red que revelaron mucha piel, tal como indican las tendencias.

Jugada y audaz en cada faceta y etapa de su carrera, Miley Cyrus se afianza como ícono de estilo.