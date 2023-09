Luis Suárez se peleó con un rival e imitó el “andá pallá” de Messi

martes 26 de septiembre de 2023

Lionel Messi y Luis Suárez son amigos y, a pesar de no haber conseguido jugar juntos en el Inter Miami (no hay que descartarlo en 2024), por momentos sus personalidades pueden parecer simbióticas, incluso cuando se enojan. Quedó claro en la última fecha del Brasileirao cuando, en la victoria por 1 a 0 de Gremio ante Palmeiras, el delantero uruguayo, de 36 años, reversionó el ya célebre “andá pallá, bobo” de la Pulga ante Wout Weghorst en el duelo ante Países Bajos en el Mundial de Qatar que vibró con la consagración de Argentina.

Lucho discutió fuertemente con el paraguayo Gustavo Gómez, defensor del Verdao, cuando ambos equipos se encaminaban al vestuario tras el triunfo de los gauchos. El zaguero ex Lanús, que estuvo a un paso de jugar en Boca Juniors, tuvo la igualdad en su cabeza, pero el intento dio en el palo. No obstante, resabios de la batalla lo encontraron gritándole a Reinaldo, valla de por medio. Al lateral izquierdo no le gustó lo que escuchó, montó en cólera, y enfiló hacia su rival con afán de pelearse. Fue ahí que intervinieron varios futbolistas de Gremio, entre ellos el ex Barcelona, para frenarlo.

Pero Suárez no se quedó con la furia contenida. Y también comenzó a vociferar contra el guaraní, que seguía gesticulando. “Andá pa’ dentro”, lo aleccionó en más de una oportunidad, ante una cámara indiscreta posicionada en el lugar. Sin embarco, antes de desaparecer del plano, volvió a arremeter contra Gómez. “Andá pa’ dentro, vendehumo”, bramó. Y, acto seguido, martilló: “Vendehumo”.

⚽️ Luis Suárez se metió a defender a su compañero Reinaldo, que estaba teniendo un tenso cruce con Gustavo Gómez de Palmeiras:



🎙️ "Andá pa dentro, vende humo".pic.twitter.com/RQP6L91KYI — BUYSAN (@Buysan) September 22, 2023

Si bien no plagió al detalle a su amigo y ex compañero, las comparaciones se multiplicaron en las redes sociales. En aquel enfrentamiento por los cuartos de final de la Copa del Mundo disputado el 9 de diciembre de 2022, Weghorst ingresó para los entonces dirigidos por Louis van Gaal en el segundo tiempo. Y con un juego físico logró dos goles que llevaron el partido al tiempo extra.

Tras el triunfo en los penales luego de un duelo de temperatura elevada, Bobo intentó saludar a Messi, que le negó el apretón de manos por sus actitudes. Después, mientras daba una entrevista, el astro ex PSG vio que el punta lo esperaba detrás de cámara en medio de un diálogo tenso con el Kun Agüero, Lautaro y Lisandro Martínez, y llegó la frase que se convirtió en remera: “¿Qué mirás, bobo, andá pallá, bobo”.

Te puede interesar: 7 frases de Almirón tras la goleada de Boca Juniors: su relación con el plantel, la actitud de Cavani que destacó y los cambios constantes “No me gustó el ‘Andá pallá’, bobo. No estaba nada pensado, no me gusta dejar esa imagen”, supo confesar el 10 en una entrevista con Andy Kusnetzoff. Pero es parte de la historia. Y, sin quererlo, Luis Suárez lo plagió, aunque con detalles de su impronta en medio del cortocircuito en Brasil./ Infobae

SEGUÍ LEYENDO

Ultimas noticias