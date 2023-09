El precio de los protectores solares se disparó y ya cuesta 10 mil pesos

martes 26 de septiembre de 2023

Se puede omitir la exposición al sol, pero prevenir el cáncer de piel suele conllevar la dependencia casi plena de un insumo que increíblemente no está considerado “producto farmacéutico” por la legislación local: el protector solar, ese fatigante pero necesario ungüento que, como se contará acá, no solo está escaseando en estos días sino que superó la barrera psicológica de los 10.000 pesos el pote.

Quizás el monto parezca irrisorio para los consumidores de filtros solares importados, con sus aromáticas y no grasosas lociones para el cuerpo y el rostro. Sin embargo, el golpe al bolsillo de la familia tipo parece certero.

Hablamos principalmente de las marcas que copan casi todo el mercado argentino, compuesto, en un 50%, por los típicos potes azules (y blancos, en la línea pediátrica) que ofrece Dermaglós (laboratorio Andrómaco); mientras que la otra mitad está caracterizada por las líneas de protección solar de Bagó, en el segundo puesto, y de Nivea (Beiersdorf), en el tercero. Completan el espectro marcas con un protagonismo, precio y (dicen en el sector) calidad menor.

De los tres primeros, solo uno (Dermaglós) estaba en las góndolas supervisadas para elaborar el informe. La producción, incluso en ese caso, escasea en un 30% con respecto a la producción que esperaban tener para este momento del año, confirmaron fuentes ligadas a este tema.

Gracias a las promociones vigentes en los propios canales de venta, el precio oscila entre los 7.000 y los 8.000 pesos el pote, pero los montos de lista superan los 10.000 pesos para las líneas con factor de protección solar (FPS) 40 o 50.

En tanto, el clásico FPS 30 ronda los 9.500 pesos, todas cifras que hablan de los números que habrá que barajar para el verano, aseguraron en el sector, luego de afirmar que, “con una devaluación superior al 100% que impacta claramente en los costos, ese es el precio”.

Las otras dos marcas importantes son muy difíciles de encontrar en este momento. La razón no revierte ninguna originalidad: hay materia prima elemental varada en el puerto de Buenos Aires. Se trata de productos específicos genéricamente llamados “filtros solares”, con los que luego, acá, se elaboran las cremas propiamente dichas.

“Con mucha previsión y tomando en cuenta lo difícil que está el escenario de las importaciones para muchas empresas, empezamos a pedir los filtros a China en octubre del año pasado”, explicó una fuente importante del sector farmacéutico.

Sin embargo, adelantarse no garantizó demasiado: “En mayo todavía no teníamos autorizadas las SIRAS (N. de la R.: en alusión al Sistema de Importaciones de la República Argentina) para sacar la materia prima del puerto. Producto de esto, hubo una reunión del sector con el ministro Sergio Massa, hace cosa de un mes. Se comprometió a liberar las SIRAs, pero sigue habiendo demora. Las van liberando a cuentagotas”.

Aunque estimó que en las próximas semanas la situación debería regularizarse, la fuente explicó que, a este ritmo “se va a llegar al verano con lo justo”.

Un insumo clave varado en el puerto

Potasio cetil fosfato, dióxido de titanio, bisoctrizol 50%, polyester 5 y bemotrizinol son algunos de los nombres técnicos de los faltantes importados, que estuvieron llegando con tres a cuatro meses de demora, lo que retrasó toda la estrategia fabril nacional.

En la práctica, para una empresa como Dermaglós, por ejemplo, significa que en lugar de tener 7 millones de unidades ya producidas en septiembre ("cuando empieza la campaña", explicaron en el sector), solo tienen 5 millones, lo que podría impactar en el abastecimiento de los próximos días, en especial si otra vez vuelve una racha de calor.

Sin contar los faltantes en góndola de Bagó y Nivea (dos empresas con las que no se consiguió establecer comunicación), el problema del faltante de dólares para pagar a los proveedores hace que no corran mejor suerte las líneas de protectores solares importados, que no traen insumos por separado pero sí el producto finalizado desde el exterior. Con la misma lógica, quedan varados a la espera de que aparezcan billetes verdes.

Protectores solares, una cuestión de precio

Son días difíciles para afirmar si 10.000 pesos es mucho o es poco. Depende de para qué y para quién. Pero, con el poder adquisitivo completamente pinchado, una familia que logre enviar a sus hijos a la colonia de verano debería pensar en un gasto rondando los 40.000 a 50.000 pesos mensuales, solo en protector solar.

Se espera, sin embargo, que por algunas semanas (hasta el recambio presidencial), siga vigente la política de precios justos, que -confirmaron en la Secretaría de Comercio- tiene a la línea Nivea con una oferta algo más accesible.

“Confirmamos que Nivea está en Precios Justos”, dijeron en esa área conducida por Matías Tombolini. En cuanto a los insumos trabados en el puerto y al faltante de stock, explicaron algo difícil de comprender, pensando en las recomendaciones usuales de prevención de cáncer de piel, de cara a la primavera. Y es que, “en general, estas empresas ponen estos productos en góndola un poco más cerca del verano”.

Andrés Politi, coordinador de la Campaña Nacional de Cáncer de Piel de la Sociedad Argentina de Dermatología, matizó toda la cuestión: si bien consideró que los precios de los protectores (“¡y de todo!”) son carísimos, aclaró que, en general, es un problema mundial, salvo en los países que como Australia tienen un problema de salud severo en relación al cáncer de piel. "Ahí esos artículos están muy subsidiados", comentó.

"Es simple", dijo: “Aunque los protectores son artículos que parecen muy simples, adentro pueden tener 30 sustancias diferentes, de las cuales muchas tienen patentes en curso por las que hay que pagar regalías”.

Prevención del cáncer de piel

Lo que para Politi es menos comprensible es el tema de la legislación local: “Desde tiempos inmemoriales, los dermatólogos decimos que los protectores solares no son cosméticos sino medicamentos. Es un tema histórico porque estos productos fueron considerados los heredeores de los 'bronceadores', creados para tener 'lindo color'. Pero es hora de que cambie la legislación, ya que los protectores son para prevenir, igual que un preservativo”.

La recomendación para evitar las lesiones que podrían derivar en cáncer de piel no cambia, aunque el precio sea astronómico o sea difícil conseguir potes nuevos: “Un principio importante es que hay que usar mucha cantidad y muy seguido. El que usa el protector y le dura de un año a otro, es porque no lo está usando mucho. Es como una pasta de dientes. Es raro que te sobre”.

¿Y si está vencido el producto? Politi explicó que la fecha de expiración es un tiempo de recomendación de uso, ya que no se puede garantizar que las propiedades más cruciales estén intactas.

El resto de los consejos son los de siempre: además de hacer al menos una consulta en la vida con un dermatólogo para entender con qué frecuencia habrá que hacerse revisar la piel, “evitar estar al sol todo lo posible, no exponerse de 10 a 16 y usar mangas largas y pantalones, anteojos de sol y sombrero. Estas son las mejores formas de prevenir y las más baratas”, apuntó el médico.

Si se va a estar al sol, el protector debe colocarse desde 20 minutos antes y en cantidad abundante cada dos ahoras. “Hay que repetir esta tarea cada vez que uno se moje, aunque solo sean diez minutos”, señaló.

Y, para cerrar, aclaró: “No hay que ponerse más cantidad de protector en ninguna zona en particular, ni siquiera arriba de los lunares. Mucho menos, usar factor de protección 40 los primeros días y después bajar a 20. Debe ser 30 como mínimo, siempre”. / Clarín