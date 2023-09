Di María mostró su técnica para hacer un asado y abrió una grieta en las redes

martes 26 de septiembre de 2023

Ángel Di María es uno de los futbolistas más queridos en la Selección Argentina gracias a sus goles decisivos en el cierre del Mundial Qatar 2022. El punta rosarino de 35 años es seguido por millones de fanáticos que también se hacen eco de las publicaciones que su esposa, Jorgelina Cardozo, efectúa en las redes sociales. En esta oportunidad fue un video de Fideo mostrando sus dotes como asador lo que desató una serie de comentarios.

“No hay nada mejor”, escribió Jorgelina en la historia que compartió de Fideo en la parrilla, a esta le agregó una conocida canción de Diego Torres que se llama “Hoy es domingo”. En el video se lo puede ver parado frente a la parrilla, con un par de tenedores en la mano dando vuelta algunos pedazos de carne.

Al parecer la técnica del campeón del mundo no le gustó a todo el mundo y las redes sociales se llenaron de consejos para el hombre que hizo el primero gol en la final de Qatar 2022.

Mientras Fideo puso manos en la parrilla, llegaron los consejos de sus seguidores al analizar su técnica. “Fideo, deja de dar vuelta la carne que no es un pollo”, escribió en tono de broma uno de los usuarios, que agregó sonrisas a modo de emoji. “Mucho toqueteo de la carne. Avísenle que no es una pelota. Se mira y no se toca, solo controlar fuego y altura”. agregó otro.

“Al asado se le da dos vueltas: primero cocinás del lado de los huesos y luego das vuelta y el asado ya está. Di María, el asado no es una ´'calesita’”, planteó el siguiente.

Mientras que uno apoyó a Angelito: “El campeón del mundo hace el asado como se le canta las pelotas, es más, ese debe ser el asado más rico del mundo”. Y en sintonía se sumó el elogio de un nuevo usuario que escribió “¡bravo, genio!”, son solo dos de los comentarios a favor del hombre que usa la camiseta número 11 en la selección argentina.

Uff, re estoy para un asado con Fideo Di María 🇦🇷🥩



Di María regresó esta temporada al fútbol lusitano, al mismo club que lo recibió a mediados de 2007 y allí tiene como compañero a Nicolás Otamendi, quien también se consagró con la Selección en la pasada Copa del Mundo. En esta segunda etapa en el elenco portugués, Fideo lleva 5 goles en 7 partidos y también brindó 2 asistencias. El Benfica es tercero en la Liga Portugal con 15 puntos, uno menos que Porto y Sporting de Lisboa. En la próxima jornada, el equipo recibirá al Porto, en uno de los clásicos.