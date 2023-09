Una provincia argentina todavía le permite ejercer como médico a Lotocki

martes 26 de septiembre de 2023

La Justicia argentina tiene la increíble capacidad de hacer posible lo imposible. Eso sucede ahora mismo con Aníbal Rubén Lotocki, el médico condenado a 4 años de prisión por las graves lesiones que sufrió Silvina Luna tras realizarle una cirugía en los glúteos y procesado por el homicidio de otro paciente.

Es que, a pesar de que la Sala III de la Cámara de Casación lo inhabilitó en julio de este año para ejercer la medicina, hay un lugar de este país en el que el otrora cirujano de los famosos, puede ejercer y hasta operar. Es en su provincia natal, Misiones.

En esa provincia el médico tiene su matricula provincial habilitada.

¿Cómo puede ser?

La explicación está en una insólita demora judicial.

Para entender por qué Lotocki está amparado por la ley para ejercer la medicina en su Misiones natal, es necesario repasar los hechos. El 9 de febrero de 2022, Lotocki fue condenado a 4 años de prisión por el delito de lesiones graves contra cuatro mujeres ( Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefania Xipolitakis y Pamela Sosa). En esa oportunidad, el juez Carlos Rengel, además, lo inhabilitó para ejercer la medicina por 5 años. Sin embargo, ni la prisión ni la prohibición se hicieron efectivas porque la sentencia no estaba firme.

Sin embargo, el 13 de julio de este año, mientras Silvina Luna fue internada y se debatía entre la vida y la muerte, la Justicia decidió que esa inhabilitación se haga efectiva. Para que se entienda: desde la condena hasta ese 13 de julio, a pesar de estar condenado, Lotocki siguió atendiendo y operando. En el medio, uno de sus pacientes, Cristian Zarate, murió en 2021 tras una cirugía en Caballito. Por este hecho, Lotocki fue detenido por pocos días, pero luego procesado por homicidio.

Los abogados del médico -que nunca se especializó en cirugía- apeló esa medida aduciendo que estaban interrumpiendo su derecho a trabajar. Sin embargo, esa apelación no prosperó y el 18 de septiembre, la medida quedó firme. Una vez que eso sucedió, la matrícula nacional del médico fue dada de baja del SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino).

Pero hubo algo que, evidentemente, la Sala III de la Cámara de Casación, no tuvo en cuenta: Lotocki, además de la matricula nacional, tiene una provincial en Misiones, su tierra natal.

Tal como se puede observar con una simple búsqueda pública en el Colegio de Médicos local, Aníbal Rubén Lotocki figura como “médico habilitado” bajo su matrícula provincial “01697″.

El medio Infobae consultó con fuentes del propio Colegio y la respuesta es que allí nunca llegó ningún oficio de Casación avisando que se inhabilite la matrícula. Con suma preocupación, luego de esperar varias semanas, las autoridades aseguran haber enviado una carta documento al tribunal porteño para que les informen la situación.

“Nosotros no podemos dar de baja la matrícula por lo que vemos en la tele. Tiene que llegarnos un oficio, sino sería ilegal de nuestra parte. Ese oficio nunca llegó. Lo estamos reclamando de una y mil formas. Tratamos de entrar al expediente, pero no es público. Sin esa notificación oficial, no podemos hacer nada”, explica una fuente del lugar.

“Entonces, ¿si Lotocki quiere atender u operar en Misiones podría hacerlo?”, consultó este medio. A la luz de las muertes que lo rodean y la cantidad de denuncias por personas afectadas, la respuesta que llegó desde Posadas estremece. “Si, claro. Acá está habilitado. No podemos hacer nada para impedirlo legalmente”.