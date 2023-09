Ya se palpita la "fecha de los clásicos" : días y horarios

martes 26 de septiembre de 2023

Este fin de semana, todos los ojos se pondrán en la tan ansiada “Fecha de los clásicos”, donde se cruzarán equipos rivales de ambas zonas de la Copa de la Liga Profesional 2023. A continuación, conocé la programación completa de partidos.

La séptima jornada del campeonato dará inicio este viernes 29 de septiembre, en Victoria. El partido Tigre vs. Vélez, a disputarse a partir de las 20.00 horas en el Estadio José Dellagiovanna, abrirá la nueva fecha, siendo el único cruce del día.

Los cruces de la "fecha de los clásicos"

Viernes 29 de septiembre:



Tigre vs. Vélez: 20.00 horas por TNT Sports.



Sábado 30 de septiembre:



Arsenal vs. Defensa y Justicia: 11.00 horas por ESPN Premium.

San Lorenzo vs. Huracán: 16.00 horas por TNT Sports.

Rosario Central vs. Newell’s: 16.30 horas por ESPN Premium.

Racing vs. Independiente: 19.00 horas por TNT Sports y ESPN Premium.

Banfield vs. Lanús: 21.30 horas por TNT Sports.



Domingo 1° de octubre:



Boca vs. River: 14.00 horas por TNT Sports y ESPN Premium.

Colón vs. Unión: 16.30 horas por ESPN Premium.

Estudiantes vs. Gimnasia: 17.00 horas por TNT Sports.

Talleres vs. Belgrano: 18.45 horas por ESPN Premium.

Lunes 2 de octubre:



Barracas Central vs. Sarmiento: 18.30 horas por TNT Sports.

Godoy Cruz vs. Instituto: 18.30 horas por ESPN Premium.

Platense vs. Argentinos: 21.00 horas por ESPN Premium.

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba: 21.00 horas por TNT Sports.

Fuente: blavip