Maxi Guidici dio detalles de la noche previa a su internación

Y, reconociendo que hay momentos que no tiene demasiado claros en su mente, recordó que luego de la grabación lo llamaron para hacer una nota y, ahí, se enteró de que su ex había anunciado la separación mediante su cuenta de Instagram. “Eso me afectó bastante. Ya lo habíamos hablado, pero yo le había dicho de sacar los dos una historia juntos. Lo que pasa es que por una discusión anterior dejamos de hablarnos y ella decidió sacarla. Y yo me di con eso y me fui más boleado todavía”, relató.

¿Qué fue lo que pasó esa noche? “Compré alcohol...Me quería relajar. Y me seguía sintiendo muy nervioso. Así que me tomé una pastilla, un Clonazepam. Y seguí tomando, pero me seguía sintiendo más nervioso...Y es como que se me empezaron a juntar un montón de cosas, frustraciones que ya traía desde hace rato”, contó Maxi visiblemente angustiado.

Frustración

Luego, Guidici reconoció: “Quizá, el estar al lado de Juli y ver tan de cerca a alguien que estaba viviendo otras cosas, me generaba más frustración. Un sentimiento horrible que, lamentablemente, lo puedo llegar a comparar con cierta envidia...No sé. No me gustaba sentirlo. Y estaba hundiéndome cada vez más en eso. Pero, sobre todo, me hacía sentir mal afectar a otra persona con eso”.