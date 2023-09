Julieta Poggio renunció a uno de sus trabajos

Con la voz un poco entrecortada, mientras observaba lo que pasaba a su alrededor, comentó: “No me miren así, los voy a extrañar un montón”. Luego reveló que la decisión se tomó debido a una acumulación de compromisos laborales y proyectos en desarrollo con Telefe: ”Ojalá tuviera una gemela, un clon, para poder hacer todo”, señaló, y frenó su discurso para pedirle a Daniela que deje de llorar: “Yo te veo los ojos, mala, no llores, amiga”.

“Y bueno, todo no se puede. A veces hay que parar un poco, no me puedo duplicar. Pero estoy contenta porque se vienen un montón de proyectos dentro de muy poquito acá en Telefe”, expresó, antes de tomarse un minuto para hablar del ciclo de streaming: “Fue relindo este año con ustedes, trabajar con ustedes, saber que salimos todos con el mismo sueño y nos pudimos juntar acá y hacer lo que queríamos. Creo que fue súper especial y voy a venir a visitarlos”, prometió, dejando la puerta abierta para algunas participaciones especiales.

En los últimos días, Julieta se había manifestado en relación a los problemas de salud que hicieron públicos algunos de sus excompañeros de reality, como Tomás Holder, Coti Romero y Maxi Guidici. Y aunque por las estrategias y las divisiones que pudieron haberse generado en la casa de Gran Hermano no tiene casi relación con los mencionados, se manifestó al respecto, e incluso contó que ella también sufrió ataques de ansiedad, lo mismo que identificaron Coti y Holder.

Salud mental

“A mí nada me pasa por al lado y a nada hago oídos sordos”, dijo Julieta a través de sus historias de Instagram para sus más de dos millones y medio de seguidores. Y agregó: “Es tan pero tan importante la salud mental, la sororidad, la compasión, este año yo conocí por primera vez en mi vida, el sentimiento de la ansiedad, es algo horrible, el corazón se te sale y por ese momento no le ves sentido a nada”, sostuvo.

En el mismo sentido, continuó con una reflexión en la que destacó la importancia de tener una red de contención. “Realmente lo más importante para mí y lo fundamental en ese momento fue mi familia, que gracias a Dios siempre está para mí pero hay muchas personas que quizás están más solas. Nadie te prepara para lo que es el lado B del reconocimiento”, expresó sobre la repentina fama con la que salieron de Gran Hermano y que eso de a poco se fue apagando para algunos.

Por último, Poggio realizó un llamado de atención e instó a bajar los decibeles en las agresiones: “Realmente creo que es tiempo de tomar consciencia de que todos somos personas, que todos tenemos días buenos y malos, y que realmente no saben lo que está pasando cada uno en su intimidad y por su corazón hace falta más respeto y sobre todo más amor. Ojalá todos se detengan un segundo a pensar antes de escribir un comentario o enviar un mensaje”, expresó, y agradeció los mimos virtuales de sus seguidores. “Siempre me muestran su apoyo y me hacen sentir bien, realmente lo valoro muchísimo”, cerró.