Lali Espósito habló del odio que recibió por su opinión sobre Javier Milei

martes 26 de septiembre de 2023

Lali Espósito visitó Olga, el canal de streaming de Migue Granados, y habló sobre el odio que recibió en las redes sociales por su opinión sobre Javier Milei tras las PASO 2023.

La popular artista dialogó con el equipo del programa Soñé que Volaba y analizó la violencia que hay en las redes cuando se contraponen opiniones sobre un tema: "Pasan cosas heavy, gente que está enojada y otras que piensa parecido. Entiendo a la gente que está enojada, el que me está puteando, en el fondo no es para mí, yo no lo siento personal. Es por lo que están atravesando, las broncas...".

"Hay gente que dice cosas muy tremendas ante una opinión que no es como la de esa persona. Ahí tenemos que aprender como sociedad y como seres humanos. Yo no le contesto a alguien que me dice 'ojalá que te mueras', no me enojo, porque entiendo a esa persona. No se me ocurriría bardear a alguien por pensar distinto", manifestó.

Y reflexionó: "Uno es donde creció, cómo se crió, uno es la historia que tiene. Yo crecí en una casa donde la historia de nuestro país es heavy. Para mí es imposible no expresarme como ser social. Podría no hacerlo, pero la verdad es que no soy así. Soy respetuosa y pido el mismo respeto de cualquiera".

Qué pasó con Lali Espósito y Javier Milei

Desde España, Lali Espósito dejó un escueto pero contundente mensaje tras conocerse los resultados parciales que muestran cómo Javier Milei arrasó en casi todo el país tras celebrarse las PASO. En la red los internautas no la perdonaron y la destrozaron.

Lali siguió de cerca las votaciones en Argentina. Desde su cuenta de Twitter, consultó durante la tarde “¿Ya votaron, che? Cuenten”. Entre la lluvia de respuestas se encontraba la de Moria Casán, quien le dijo: “Por votar con ganas de penetrar la urna. Aguante la democracia. Loven reina”, le escribió La One, con quien recientemente la cantante lanzó el video de su canción "Quiénes son?".

Cerca de las 23 horas de Argentina, cuando se conocieron los primeros resultados que mostraban a Javier Milei arrasando en casi todo el país, Lali retomó la red y lanzó. “Qué peligroso. Qué triste”, expresó con preocupación. Esto fue suficiente para que una inmensa cantidad de usuarios la cruzaran, algunos con mensajes desagradables, y otros con recriminaciones. Luego, al ver la repercusión, Lali Espósito respondió con fuerza a quienes la criticaron por repudiar a Javier Milei. "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO", comenzó diciendo Lali en un descargo realizado en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando'y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente".

"Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo', pero no soy así asique... Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos", concluyó en medio del fuego cruzado en el que se encontró por brindar su opinión sobre el resultado de las PASO 2023.

Tras la polémica, en diálogo con Jonatan Viale en Radio Rivadavia en el marco de su impactante triunfo en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales, Javier Milei fue consultado sobre las palabras de la artista.

“Perdón, no sé quién es”, le respondió al periodista. “¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés?”, insistió Viale. “Yo escucho los Rolling Stones”, lanzó sarcástico Milei. “¿Qué onda? Cantó el himno en la final mundial. Muy exitosa su carrera con Chris Morena y ahora es una cantante. ¿No sabés quién es?”, reiteró el conductor. Entonces Milei fue categórico: “Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.