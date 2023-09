La China Suárez estrenó nuevo look

martes 26 de septiembre de 2023

La China Suárez es una de las figuras que más lugar ocupa en los medios y las redes, ya sea por sus proyectos laborales o por sus jugadas apuestas de moda. En su cuenta de Instagram, la actriz devenida en cantante suele compartir sus más cancheros looks plagados de estilo y glamour.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por China suarez (@sangrejaponesa)

En las últimas horas, volvió a sorprender en la aplicación de fotos tras mostrarse con un audaz cambio de look. Descansando sobre el sillón, se hizo una selfie y mostró su nuevo hairstyle: después de teñirse el pelo de castaño oscuro, se cortó el flequillo recto y desmechado. Sus fans reaccionaron enseguida y le mandaron un mensaje a Wanda Nara. “Ahora Wanda va a ir corriendo a hacerse el flequillo también”, escribieron en el posteo. Otros seguidores la compararon con Ursula Corberó en La casa de papel y no faltó quienes la recordaran con su look en la película Abzurdah.

Fiel a su estilo, se mostró al natural, con tan solo máscara de pestañas en total black y un labial rojizo.

El look completo

¿El outfit? Para complementar su nuevo corte de pelo, se lució con un look de alto verano muy canchero. Llevó puesta una remera básica off white, unos minishorts de jean celestes deshilachados y unas botas tipo borcegos negras.

En tan solo cuestión de horas, el posteo llegó a coleccionar más de 120 mil “Me gusta” a la vez que recibió cerca de 550 comentarios por parte de sus 6 millones y medio de seguidores.