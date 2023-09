Cuál es el hobby oculto del Lionel Messi

Luego, Lali cambió rápidamente de tema y le pidió a sus fanáticos que estaban en la puerta del estudio que la aplaudieran, ya que fue al programa siendo la segunda persona que entrevistó Granados después de la estrella del fútbol. “Quiero un aplauso muy grande para mí porque hay que bancarse un programa después de Messi, ¿me entendés? Todo es una mierda después de Messi”, bromeó la artista.

Migue no realizó ningún comentario adicional al respecto de qué juguetes son los favoritos de Messi o cuál es la supuesta colección que observó el rosarino en la mansión del astro. La pregunta que quedó en el aire es cuáles serían esos muñecos que le enseñó el jugador a Granados. ¿Estarán relacionados a los superhéroes de Marvel, a los que emuló en algunos de los festejos de sus goles en Inter? Recordemos que Leo imitó a algunos personajes de la industria del entretenimiento como Spiderman, Thor y Black Phanter.

“Mis tres hijos todavía están de vacaciones, todavía no empezaron la escuela, así que todas las noches vemos películas de superhéroes de Marvel. Se les ocurrió la idea y me pidieron que cada vez que meta un gol, haga una celebración de superhéroes de Marvel. Así empezó todo, y continuamos con ese ritual. Cada vez que veíamos una película nueva, practicábamos un festejo de gol. Pero solo los hago para los juegos de casa, cuando los chicos están acá para que podamos compartir esos momentos. Cuando los veo en la cancha es cuando los hago”, confesó Messi en una entrevista publicada por el medio estadounidense Miami Herald.

“Es una nota larga, es una nota donde simplemente lo traté como si fuese un amigo mío, que no lo es. Traté de aflojarlo, de no ser obsecuente, hasta quizá gastarlo un poco para humanizarlo, para bajarlo de ese lugar que nosotros lo pusimos. Porque el tipo no está ahí él, no es una estrella, no es un rockstar, es un tipo que está en la misma nuestra. Como lo vieron, sirviéndome una gaseosa, es eso el chabón. Pensé que iba a entrar a la casa y me iba a golpear una cachetada de energía y no pasó. No quiere decir que no me obnubile Messi. Pero a cualquiera, se los puedo asegurar, que conozcan a Messi, cuando baja la euforia que se lo cruzaron y es Messi, el tipo está en la misma altura. Es una construcción nuestra porque es el mejor del mundo, pero el loco es lo más, divino, hermoso, cálido, habla, escucha, es gentil y anfitrión”, detalló Granados los días posteriores al encuentro con el mejor futbolista de la tierra.

Límites

Para mostrar la sencillez de Messi al recibirlo en su recinto, Migue detalló que al momento de sentarse en el sillón cara a cara con Lionel, la planteó al futbolista: “Antes de arrancar, le pregunté ‘¿Hasta dónde puedo abusar?’, y él me dijo que le dé tranquilo y ahí se me fue todo el malestar y el cuerpo se me empezó a mojar, a transpirar. Cuando me levanté del sillón, estaba todo mojado después de la nota”.

Al respecto de los tópicos que tocó en la charla, aclaró cómo se preparó el listado de preguntas: “Tenía un Ipad con solamente decía: París, Miami, coquita, short, beso en la boca, horarios, aspiras, padre, miedos, bajar a tierra, canchero, problemas, casa, disyuntor, prime time, celular, estrés, intimidad, moda, objetos, Mundial, Newell’s. Eso eran los tags, después iban saliendo las repreguntas”. Y aseguró que en la casa no había “personal” que trabajara con él: “Obviamente, uno entra y quiere ver a todos los Smithers. Y no, re tranqui, era tipo una casa gigante con cosas buenas”.