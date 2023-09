Gustavo Conti recordó una reflexión de Silvina Luna

martes 26 de septiembre de 2023

A pocos días de cumplirse un mes de la muerte de Silvina Luna, Gustavo Conti- amigo de la modelo-, decidió compartir en las últimas horas una reflexión que ella había subido a sus historias de Instagram. “La vida no te da las personas que tu quieres. Te da las que necesitas”, dice la frase que se podía visualizar en el Instagram de la fallecida actriz.

En la publicación, Silvina se refería a las relaciones con las personas y a la vida en general. “Unas te ayudarán, otras te lastimarán, te amarán y te harán sufrir”. “Pero cada una de ellas te llevarán a ser la persona que estás destinada a ser”, cierra el escrito que había realizado Luna y que su íntimo compañero volvió a compartir.

Días atrás, Gustavo Conti lloró al recordar a Silvina Luna en la primera entrevista televisiva que dio desde la muerte de su excompañera de Gran Hermano, con quien desde que se conocieron en la primera edición del reality, en 2001, entabló una amistad a la que también se unió Ximena Capristo.

El actor visitó Cortá por Lozano y se mostró muy emocionado a recordar su última visita al Hospital Italiano, en donde Silvina permaneció internada los últimos tres meses por un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda. “Ella estaba débil, hablaba bajito, pero hablábamos. Para mí iba a arrancar...”, destacó Conti, quien se mostraba esperanzado.

En tanto, indicó que no iba a verla “seguido” porque no quería molestar a su hermano Ezequiel y a su grupo íntimo de amigas que estaba a su lado de manera permanente. Por caso, hablaba con ellas a diario para que lo mantuvieran al tanto. “Con que sepan que estaba a disposición me alcanzaba”, resaltó y explicó que, además, la actriz terminaba muy cansada luego de recibir visitas.

“¿Te acordás lo último que hablaste con ella?”, le preguntaron en el el ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe. “Sí, le dije que íbamos a comer un asado en casa”, respondió Conti sobre la rutina que mantenían con su esposa, Ximena Capristo y su hijo Félix, quienes estaban acostumbrados a recibir a Silvina en su hogar. Eran como una familia.

“Gordita, dale, que te voy a preparar un chorizo, una morcilla...”, le dijo el actor a su amiga semanas atrás, quien le devolvió una sonrisa y le pidió que invitase también a su hermano Ezequiel para compartir la reunión.

Por su parte, aseguró que “Xime está destrozada” y que a él le cuesta entender que Silvina Luna no esté más. “No me entra en la cabeza. No pienso que no está entre nosotros, que haya sufrido... para mí está”, enfatizó Gustavo y se quebró. Luego, expresó que la actriz era como una hermana para él.

En otro tramo de la entrevista, Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu- le preguntó si había recibido alguna señal de Silvina Luna desde su muerte, el pasado 31 de agosto. “¿Soñaron algo vos o Ximena? Viste que a veces pasa. Bueno, a mí me pasa... Manifestaciones o sentir la presencia...”, quiso saber la panelista que se destaca en el programa de las tardes de Telefe.

“Señales... Sí, yo tuve algo, un par de cosas”, contestó Gustavo Conti y luego describió dos episodios puntuales: “Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra (Capristo) le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó”.

Y habló de una segunda señal que lo dejó visiblemente conmovido, aunque no pudo dar mayores precisiones. “Y después tuve otra más que fue tremenda, pero es difícil de explicarlo”, consideró el actor y continuó: “Escuchando música me apareció un tema muy viejo que habla de... lo asocié todo. Nada, locura mía. Aparte, raro con el contexto como fue todo... No sé, tal vez que uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”.

La última vez que la pareja visitó a Silvina Luna en su internación, la ex Gran Hermano le hizo un particular comentario sobre su vínculo. “Estuvimos abrazados mucho, la besamos, le dijimos que la amábamos y... no lo puedo creer”, contó Capristo en LAM y, entre lágrimas, agregó: “Nos llamó, porque en ese momento ella había estado intubada y ya la habíamos llorado porque pensábamos que no iba a salir adelante. Entonces, la fuimos a ver al hospital, y esa fue la última vez que la vimos”.

“Nos pedía que no nos peleáramos, que siguiéramos juntos”, reveló sobre la última charla que tuvieron con su amiga, quien se preocupaba por la pareja que en el pasado atravesó una fuerte crisis. “La verdad es que me cuesta un montón hablar de esto. Es algo que no lo puedo creer”, finalizó, entre lágrimas. /Infobae