Jaldo parece tener la llave para evitar un paro del transporte público

miércoles 27 de septiembre de 2023

La empresaria Andrea Courtade ratificó que no están en condiciones de afrontar el pago de la deuda que tienen con los choferes.

La empresaria Andrea Courtade ratificó que no están en condiciones de afrontar el pago de la deuda que tienen con los choferes.

Ante los paros sorpresivos anunciados para este miércoles por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el vicegobernador Osvaldo Jaldo, tomó la decisión de convocar hoy, a las 9.30, en la Legislatura a los directivos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), con la intención de evitar esta medida de fuerza que tantos inconvenientes producirá a los usuarios del transporte público de pasajeros.

En tal sentido, en diálogo con Los Primeros TV, la empresaria Andrea Courtade, confirmó que acudirán a la reunión de hoy por la mañana y afirmó que no está en condiciones de asegurar que se pueda suspender la medida dispuesta por la UTA. "No estamos en condiciones de cumplir con el pago de las diferencias salariales adeudas ni con el último bono de 60 mil pesos fijado por el gobierno nacional", dijo la directiva de AETAT.

Sostuvo que "esperemos que de la reunión con el vicegobernador pueda salir alguna solución".

Courtade destacó el interés de Jaldo de tratar de arribar a un entendimiento entre las partes, fundamentalmente para evitar problemas a la ciudadanía ante un posible paro del transporte público de pasajeros. "El vicegobernador siempre estuvo interesado en solucionar el problema, incluso cuando estuvo al frente de la gobernación en más de una oportunidad tomó decisiones pensando en los ciudadanos", afirmó la empresaria.

En ese punto, indicó que todo lo contrario ocurre con el intendente de la Capital, Germán Alfaro y el gobernador Juan Manzur, al señalar que "en los últimos cuatro años no recuerdo haber tenido una reunión con Alfaro y con Manzur".

En relación al reclamo de los trabajadores, Andrea Courtade señaló que están solicitando el pago de diferencias salariales de abril y mayo, de unos 70 mil pesos por chofer; además del pago del bono de 60 mil pesos que determinó el gobierno nacional para compensar la devaluación de la moneda, el 14 de agosto pasado.

Pero además, advirtió que en caso de arribar a un acuerdo, el problema volverá a suscitarse la próxima semana cuando haya que abonar el sueldo del mes de octubre.

Courtade explicó que con los últimos aumentos salariales, que significaron un incremento del 184% anual, los subsidios nacional y provincial que en total llegan a los 1.300 millones de pesos no alcanzan para cubrir los 1.600 millones de pesos necesarios para abonar los salarios a los 3.400 empleados de la actividad.

"En el encuentro de hoy con Jaldo tal vez encontremos una solución para esta semana, porque la otra semana tenemos la situación del pago de los sueldos y esa es otra historia", afirmó.

"Esta es una constante, pero el problema es que los gobernadores no entienden las responsabilidades que tienen y no les importa", agregó la directiva de AETAT, al sostener que "nunca voy a bajar los brazos porque tengo demasiadas responsabilidades con los usuarios, con mis empleados y con todos. El problema nuestro, es que los gobernadores no entienden las responsabilidades que tienen y nos les importa", sentenció.