Nuevo bono de $94.000 para trabajadores informales: todos los requisitos

miércoles 27 de septiembre de 2023

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), junto al Ministerio de Economía, confirmó que dará un bono de $94.000. Será abonado en dos cuotas de $47.000 que se cobrarán en octubre y noviembre.

Desde este miércoles 27 de septiembre, aquellos que cumplan con ciertos requisitos podrán inscribirse en ANSES para cobrar el plus de $94.000 que se depositará en la cuenta bancaria del trabajador.

Además, el organismo previsional realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes del refuerzo para trabajadores no registrados. La medida alcanzará a un universo de 2,8 millones de personas que no estuvieron alcanzadas por otros anuncios anteriores.

“Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos. Tenemos un objetivo; recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente y estas medidas van en el mismo sentido”, expresó Massa.

Uno por uno, todos los requisitos para acceder al nuevo IFE de $94.000

ANSES informó quiénes podrán percibir el bono de $94.000 que será abonado en dos cuotas de $47.000 en octubre y noviembre. A continuación, las condiciones para acceder:

Tener entre 18 y 64 años (al 30/09/2023).

(al 30/09/2023). Contar con al menos dos años de residencia permanente en la Argentina.

en la Argentina. Ser titular de una cuenta bancaria y contar con CBU .

y contar con . No contar con ingresos registrados , es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajador de casas particulares.

, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajador de casas particulares. No ser titular de AUH , AUE, Asignaciones familiares, Potenciar Trabajo o Becas Progresar;

, AUE, Asignaciones familiares, Potenciar Trabajo o Becas Progresar; No ser jubilado o pensionado ;

; No contar con cobertura de salud;

Los trabajadores informales entre 18 y 64 años de edad, que no cuenten con ingresos registrados ni ningún tipo de asistencia económica del Estado podrán cobrar el nuevo IFE.

No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

iguales o mayores a (sumados entre junio y julio 2023). No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023.

en los meses de junio y julio 2023. No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023. No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses .

. No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

durante el período de junio o julio de 2023. No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

Quienes cumplan con los requisitos podrán acceder al bono desde la página web de Anses o desde la App Mi Anses a partir del miércoles 27 de septiembre, entre las 14 y 22 horas.