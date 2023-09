Desde la cárcel, Rosa Peral criticó a Úrsula Corberó por su personaje en El cuerpo en llamas

Por obra y gracia de las plataformas, la historia de Rosa Peral dejó de ser un secreto de la historia criminalística de España y despertó el interés en diversas partes del mundo. El cuerpo en llamas, la serie de Netflix que refleja el hecho conocido como El crimen de la guardia urbana, es un éxito global y gran parte se debe a la notable personificación de Úrsula Corberó como la oficial condenada por matar a su exnovio. El estreno en simultáneo de Las cintas de Rosa Peral, con la palabra de la mujer desde la prisión, completaron el combo del que todos tienen algo para decir

Al ver el revuelo que causó su historia en los dispositivos de todo el mundo, Rosa Peral se manifestó en reiteradas oportunidades desde el Centro Penitenciario Mas d’Enric, donde cumple su condena a 25 años de prisión por el asesinato de Pedro Rodríguez, ocurrido en 2017. Primero mostró su descontento por cómo se contó el caso en El cuerpo en llamas, por lo que intentó frenar su estreno y luego le exigió un resarcimiento económico a Netflix, algo que los medios españoles ven poco probable que prospere.

Ahora, la expolicía apuntó directamente contra Úrsula Corberó, al tomar conocimiento de unas declaraciones de la actriz respecto a los dilemas que tuvo a la hora de aceptar el papel de una mujer real a la que definió como “no normal y tóxica”. “Es una persona con inseguridades, dualidades y mucha ambición. Tuve dudas sobre si coger el personaje, surgieron del respeto que me daba interpretar a alguien basado en una persona real”, expresó la pareja del Chino Darín en el programa La Ventana de Cadena SER.

Desde donde cumple condena, Peral no se quedó callada y le respondió a la actriz en una entrevista concedida al periodista Carlos Quílez. “La protagonista de la serie decía que era un papel que le había costado hacer porque era un papel muy tóxico. Dime, ¿en qué momento se me ha juzgado por tóxico o no tóxico? No hay una sentencia en la que se me condene por tóxica o no tóxica”, se preguntó y se respondió la expolicía.