Pampita habló del escándalo protagonizado por el hermano de Roberto García Moritán

“Te quería pedir una declaración por la detención de tu cuñado”, le dijo el cronista de Intrusos, programa que conduce Flor de la V por América. “Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete. Es inmanejable, tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos y me resulta imposible opinar por ellos y sus acciones”, respondió la jurado manteniéndose al margen de la situación y sin dar una visión a favor o en contra de los hechos narrados anteriormente.

“¿Y qué pensaste cuando te enteraste de lo acontecido?”, insistió el cronista. “Siempre me sucede lo mismo. La que está expuesta y elige tener este trabajo soy yo entonces respondo por las acciones mediáticas mías, lo que le pase a los demás no me supera pero no tengo nada que ver”, concluyó la conductora, firme en su postura.

Francisco García Moritán fue detenido la madrugada del 20 de septiembre luego de protagonizar un escándalo en la vía pública que incluyó un control de alcoholemia con resultado positivo, insultos a inspectores y policías, y la presentación de documentación falsa.