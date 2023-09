Caso Noelia Sosa: alegatos finales

miércoles 27 de septiembre de 2023

El juicio contra el productor agropecuario Sebastián Balegno está llegando al final. Está imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su pareja, Noelia Sosa.

Se trata de un caso que conmocionó a Trancas dado que la víctima terminó quitándose la vida luego de que la Policía no le tomara la denuncia que deseaba realizar por el hecho.

Según la investigación, en octubre de 2022 Balegno pasó a buscar a Sosa de una estación de servicio donde la joven trabajaba, en la entrada del pueblo. Fueron a la casa del productor y allí se dio una discusión que concluyó cuando Sosa decidió irse del lugar. Le habría advertido a su pareja que iba a denunciarlo por los golpes que aparentemente le había propinado días atrás en una fiesta.

La víctima se dirigió a la comisaría de Trancas y un efectivo le dijo que no podían tomarle la denuncia porque no estaba el oficial a cargo. Le pidió que regresara luego. La joven se fue y regresó luego, pero le reiteraron que el oficial aún no estaba.

Ante ese segundo rechazo, Sosa volvió llorando a su casa.

Su amiga Cinthia Álvarez, quien la acompañaba, intentó calmarla hasta que la joven le dijo que se iría a dormir. Cuando Álvarez fue a verla una hora más tarde para acompañarla a la comisaría la encontró ahorcada.

La autopsia solicitada por el fiscal Carlos Sale confirmó que se había tratado de un suicidio, pero también que la víctima tenía lesiones de por lo menos cinco días de antigüedad.

Por esa razón el fiscal de Violencia de Género, Augusto Zapata, intervino e imputó a Balegno por el delito de lesiones leves agravadas.

Los alegatos

Durante este miércoles se desarrollaron los alegatos previos a la setencia. La fiscalia y la querella pidieron dos años de prisión efectiva para Balegno. En tanto, la defensa está pidiendo la absolución.