Confirmado: Messi no jugará la final de la US Open

miércoles 27 de septiembre de 2023

Inter Miami va por su segundo título en su corta historia. Luego de la consagración en la Leagues Cup, el equipo dirigido por Gerardo Martino se enfrentarán a Houston Dynamo en la final de la U.S. Open Cup.

La franquicia de David Beckham sufrió un gran revés en la previa ya que no contará con Lionel Messi, que arrastra una molestia en el isquiotibial y no pudo entrenar a la par de sus compañeros.

El partido en el DRV PNK Stadium comenzará a las 21.30 (hora de Argentina) y se podrá ver en vivo por TyC Sports. Seguí la jornada en directo por Olé: previa, noticias, minuto a minuto, videos y más.

La formación del Inter Miami para enfrentar a Houston Dynamo

Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Diego Gómez, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Leonardo Campana y Facundo Farías. DT: Gerardo Martino.

No Messi tonight, @opencup fans



The Goat won't dress for the #USOC2023 Final — U.S. Open Cup (@opencup) September 27, 2023

Messi no es de la partida

Confirmado. La cuenta oficial de la U.S. Open Cup se encargó de terminar con los rumores. "Esta noche no hay Messi, fanáticos. El GOAT no se vestirá para la final". /Ole